In den Augen des Fondsmanagements bestünden die Hauptgefahren für das Finanzsystem heute in den staatsmanipulierten Zinsmärkten und den daraus resultierenden Folgen. Zugleich bleibe aber klar, dass die Aktienmärkte - eben weil sie voll funktionstüchtig seien - sensibel auf relevante Information aus Wirtschaft und Politik reagieren würden. Transitorische Überbeliebtheiten in manchen Sektoren würden gespiegelt durch Unbeliebtheiten in anderen Branchen. Langfristig dürften sich solche Entwicklungen - wie stets in der Vergangenheit - einebnen, denn ein Euro sei ein Euro wert, unabhängig von der Branche, in der er erwirtschaftet werde.



Eine noch andere Perspektive betrachte das Endwertrisiko von Geldanlagen. Dabei werde etwa gefragt, wie hoch die Gefahr sei, eine bestimmte Vermögensentwicklung nach Jahren zu verfehlen. Bei Zinsanlagen sei diese Gefahr heute immanent. Es leuchte intuitiv ein, dass negative Realzinsen bei Zinsanlagen unausweichlich zu Vermögensminderungen im Sinne von Kaufkraftverlust führen müssten. Umso erstaunlicher sei die Beobachtung, dass die Abschaffung positiver Habenzinsen in Deutschland bislang nur wenige Bürger veranlasst habe, ihr Anlageverhalten den neuen Gegebenheiten anzupassen.



Bei Gründung des Hauses LOYS Ende 2004 seien alle Beteiligten überzeugt gewesen, dass nur die Aktienanlage langfristig anspruchsvollen Vermögensaufbau erlauben würde. Aus diesem Grund habe sich LOYS auf das Management von Aktienfonds fokussiert. Zusätzlich sei angesichts der hundertprozentigen Aktienorientierung beschlossen worden, grundsätzlich eine konservative Aktienfondsmanagementstrategie zu verfolgen, nach dem Motto: "Wenn schon voll in Aktien, dann aber konservativ". Dieser Weg habe sich einschlägig bewährt, wenngleich man nach mehr als zehn Jahren Börsenhausse vereinzelt Kritik an der "zu vorsichtigen Haltung" des Fondsmanagements vernehme.



Es nütze aber nichts, einen Tod müsse man sterben, wie es in Shakespeares Henry IV sinngemäß heiße. Unter den leistungsstarken und langfristig ausgelegten Aktienfondshäusern wollen wir das Konservativste sein, so die Experten von LOYS. (10.10.2019/ac/a/m)







Oldenburg (www.aktiencheck.de) - Die Börsen der Welt befinden sich in einer langen Aufwärtsphase, so Dr. Christoph Bruns und Ufuk Boydak von LOYS.Kurz unterbrochen von den Korrekturjahrgängen 2011 und 2018 würden sie sich anschicken, neue Rekorde zu erklimmen. Nicht wenige Experten sprächen von einer Jahrhunderthausse. Zu den Gewohnheiten an den Finanzmärkten zähle es, nach vielen guten Jahren dem Thema "Risiko" wenig Aufmerksamkeit zu schenken. Dabei sei zunächst gar nicht klar, was mit dem Begriff "Risiko" gemeint sei. Landläufig werde das Wort unter Börsianern gleichbedeutend für die Schwankung der Kurse verwendet - Volatilität genannt. Allerdings stelle sich bei tiefergehender Betrachtung heraus, dass Kursschwankungen zwar zur Aktienanlage gehören, jedoch nicht deren größte Gefahr darstellen würden. Im Hause LOYS würden die Experten die mit Aktienanlagen verbundenen Risiken als Gefahr definieren, das eingesetzte Kapital in einem Fünfjahreszeitraum unwiederbringlich zu verlieren.