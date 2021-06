Trotz der konjunkturellen Beruhigung würden die Experten nicht mit einer Rezession rechnen. Die Geldversorgung bleibe außerordentlich großzügig und die fiskalpolitischen Stimuli würden noch deutlich spürbar bis in das dritte Quartal und abgeschwächt auch noch länger wirken. Zudem würden die Konsumenten in den USA und Europa nach wie vor über hohe Bargeldbestände verfügen, die in den kommenden Monaten teilweise in den Konsum fließen und damit für eine stabile Nachfrage auf hohem Niveau sorgen würden. Allerdings werde die Konsumentenstimmung derzeit aufgrund von Inflationsängsten etwas gedrückt. Mögliche Steuererhöhungen in den USA würden zusätzlich für Sparbedarf sorgen und die Kaufkraft der Konsumenten bremsen. Der aktuelle Dämpfer sei aber gesund und verteile das Kaufpotenzial gleichmäßiger über die kommenden Quartale.



Die Zentralbanken würden im aktuellen Umfeld die weitgehende Kontrolle über die Konjunktur, die Inflation und das langfristige Zinsniveau behalten. Die bisher sehr lockere Geldpolitik könne bis auf weiteres gefahrlos fortgeführt werden. Die Märkte würden aktuell sehr positiv auf Aussagen der Notenbanken und auch auf laufend veröffentlichte Wirtschaftsdaten reagieren. Das signalisiere ein hohes Vertrauen in die Geldpolitik und sei ein markttechnisch günstiges Signal. Somit würden Aktien- und Unternehmensanleihenmärkte (und hier vor allem High Yield) von einem überhitzungsfreien Umfeld profitieren.



Allerdings seien die Märkte gemessen an KGVs, dem FED-Modell sowie an historischen Credit Spreads teuer bewertet und damit anfällig für Störungen. Hinzu komme am Aktienmarkt eine negative Saisonalität für die Monate Mai bis Oktober. Deshalb würden die Experten nur ein limitiertes Aufwärtspotenzial bei gleichzeitig steigender Volatilität sehen. Zinssensitive Papiere und Wachstumswerte dürften sich aufgrund des nur mäßigen Zinsaufwärtsdruck wieder etwas besser entwickeln. Die Experten würden aber weiterhin zyklische Werte bevorzugen, die von einer weltweiten Normalisierung der Konjunktur stärker profitieren würden, insbesondere in Europa. (04.06.2021/ac/a/m)





Zürich (www.aktiencheck.de) - Die Chinesische Zentralbank und die Regierung leisten derzeit gute Arbeit und steuern geschickt durch ein potenzielles Gefahrenfeld zwischen zu viel oder zu wenig Wachstum, so Beat Thoma, CIO bei Fisch Asset Management in Zürich.Diese Politik habe auch global einen stabilisierenden Effekt. Zusammen mit einer in den USA ebenfalls erkennbaren Wachstumsverlangsamung seien diese Entwicklungen für die Finanzmärkte ausgesprochen positiv. Denn Inflationsgefahren und der Anstieg der langfristigen Zinsen würden gedämpft und es komme zu einem global gut ausbalancierten Aufschwung.