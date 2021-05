Der Chemikalienhändler Brenntag (ISIN DE000A1DAHH0/ WKN A1DAHH) habe in Q1 bei Erlösen von 3,1 (3,2) Mrd. EUR das op. Ergebnis (EBITDA) um 20,7% auf 300,3 Mio. EUR steigern können. Das Unternehmen habe sein Jahresziel mit einem EBITDA zwischen 1,08 und 1,18 Mrd. EUR bestätigt.



GEA (ISIN DE0006602006/ WKN 660200) habe in Q1 bei einem Umsatz von 1,065 Mrd. EUR (-2,6%; organisch +2,2%) das op. Ergebnis (EBITDA) vor Restrukturierungsaufwendungen um 15,4% auf 121,2 Mio. EUR gesteigert. Hierzu hätten neben einem verbesserten Bruttoergebnis infolge höherer Margen im Geschäft mit Neumaschinen auch Effizienzmaßnahmen sowie geringere Reise- und Marketingkosten beigetragen.



Steigende Mieterlöse und die Integration von Zukäufen hätten bei LEG Immobilien (ISIN DE000LEG1110/ WKN LEG111) in Q1 den operativen Gewinn (FFO I) um 10,7% auf 104,1 Mio. EUR ansteigen lassen. Der Immobilienkonzern habe die Prognose für 2021 bekräftigt.



thyssenkrupp habe nach einem guten Q2 des laufenden Geschäftsjahres die Prognosen angehoben. Der Konzern erwarte nun ein Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich und ein bereinigtes EBIT in Höhe eines mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Betrages (bisher: ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis). In Q2 (31.03.) sei der Umsatz um 4% auf 8,6 Mrd. EUR gestiegen, das bereinigte EBIT habe 220 (-279) Mio. EUR betragen. Alle Segmente hätten mit Ergebnisverbesserungen beigetragen, hinzu seien positive Effekte aus den Restrukturierungs- und Effizienzmaßnahmen gekommen.



Die überraschend stark gestiegenen ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland hätten den Euro begünstigt.



Die Aussicht auf eine baldige Wiederinbetriebnahme der durch einen Hackerangriff stillgelegten Pipeline habe die Ölpreise nur temporär belastet. Gold habe etwas leichter tendiert. (12.05.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Zunehmende US-Inflationssorgen haben das Geschehen an den deutschen Börsen am Dienstag belastet, so die Analysten der Nord LB.Auch gute Konjunkturdaten hätten deutliche Kursverluste nicht verhindern können. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -1,82%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -2,06% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -1,92% gefallen. Trotz überraschend guter Q2-Zahlen und einer Anhebung des Ausblicks hätten thyssenkrupp (ISIN DE0007500001/ WKN 750000) 10,24% eingebüßt.Vor den am Mittwoch anstehenden Preisdaten hätten Zinsängste die US-Börsen ins Minus gedrückt. Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um -1,36%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -0,87% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -0,09% gesunken.E.ON (ISIN DE000ENAG999/ WKN ENAG99) habe in Q1 den Gewinn steigern können und dabei von einem höheren Gasabsatz in den Wintermonaten sowie der erfolgreichen Restrukturierung in Großbritannien profitiert. Der Energieriese habe einen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 1,7 Mrd. EUR (+14%) erzielt, der Konzernüberschuss habe um 19% auf 809 Mio. EUR zugelegt. Der Konzern habe seine Prognosen für das Gesamtjahr mit einem EBITDA-Ziel von 7,2 bis 7,4 Mrd. EUR und einem EBIT-Ziel von 3,8 bis 4,0 Mrd. EUR bestätigt.