Der Nikkei 225 habe sich nach den Verlusten der vergangenen Tage erholt gezeigt (aktuell: 22.517,81 Punkte).



Der Medizintechnik-Konzern Philips habe einen Nachfragrückgang in China zu spüren bekommen. Der Umsatz sei in Q2 um 4% auf 4,29 Mrd. EUR geklettert. Dies sei vor allem auf einen Rückgang der Nachfrage nach Luftreinigungssystemen in China zurückzuführen, da das Land Fortschritte im Kampf gegen die Luftverschmutzung mache und chinesische Online-Verkäufer ihre Lagerbestände gekürzt hätten. Für Q3 + 4 sei Philips optimistischer.



Niedrigere Ticketpreise sowie höhere Personal- und Treibstoffkosten würden den Gewinn bei Europas größtem Billigflieger Ryanair drücken. In Q2 habe der Überschuss mit 319 Mio. Euro zwar etwas über den Erwartungen gelegen, aber 20% unter dem Ergebnis vor Jahresfrist. Die Airline habe zwar die Ziele für das laufende Geschäftsjahr bekräftigt, habe diese aber auch von Ticketpreisen und Streiks abhängig gemacht.



Beim Euro sei gestern eine Gegenbewegung feststellbar gewesen. Seit Freitag gesehene Kursgewinne seien im Laufe des Tages in die Verlustzone gedreht. Am Markt sei zu vernehmen gewesen, dass die Trump-Aussagen, die am Freitag den USD unter Druck gebracht hätten, für zu überzogen gehalten würden.



Gegenseitige Drohungen zwischen Iran und den USA hätten den Ölpreisen im Laufe des Tages Schwung gegeben. Irans Präsident Ruhani habe mit einer Blockade der Ölexportrouten am Persischen Golf gedroht, Trump habe mit seiner bekannten Twitter-Unart reagiert. Der Goldpreis habe den freundlicheren Notierungen des Vortages nicht getraut und wieder nachgegeben. (24.07.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX -0,98%, MDAX -0,59%, TecDAX +0,33%) verzeichnete einen holprigen Start in die neue Woche, so die Analysten der Nord LB.Auch ihn hätten die Störfeuer von Trump nicht kalt gelassen. Im DAX habe unter den schlechten Zahlen von Ryanair Lufthansa mit -2,2% gelitten. thyssenkrupp dagegen habe von einem Analystenkommentar profitiert und sich mit 3,8% an die DAX-Spitze gesetzt.Die Sorge vor einer weiteren Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China habe den amerikanischen Aktienmarkt ( Dow Jones -0,1%, S&P-500 +0,2%, Nasdaq +0,3%) in die Zange genommen, vor allem den Dow. Tesla (-3,3%) habe unter der Nachricht gelitten, dass der Autobauer Lieferanten um beträchtliche Rückzahlungen gebeten habe, um profitabel zu werden. Spielzeughersteller Hasbro (+12,9%) habe mit besser als erwarteten Quartalszahlen überrascht.