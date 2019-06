Der Hintergrund der moderaten Bewertungen sei nicht zuletzt auch im Stress zu sehen, dem sich die Marktteilnehmer durch den Handelskonflikt ausgesetzt sähen. So hätten Anfang Mai Tweets von US-Präsident Trump geschockt, dass kurzfristig nun doch drastischere Zollerhöhungen gegenüber China ins Haus stünden. Der Markt habe einen exogenen Schock erlebt, die Marktteilnehmer seien vorher fest davon ausgegangen, dass es bald zu einer Beilegung des Konflikts komme.



Wenig Bedeutung würden die Analysten hingegen dem Shiller-P/E zumessen, auch CAPE (Cyclically adjusted Price Earnings-Ratio) genannt. Der Charme des Shiller-P/E bestehe darin, dass die Bewertungsanalyse bereinigt um zyklische Einflussfaktoren erfolge. Doch es gebe einen Nachteil gegenüber dem von Bergos Berenberg angewendeten Forward-P/E-Ansatz: Herangezogen würden nur die Gewinne der vergangenen zehn Jahre. Am Maßstab des Shiller-P/E gemessen, scheine der Aktienmarkt massiv überteuert - und das schon seit langem, nämlich über die gesamten vergangenen zehn Jahre hinweg. Wir werden bald jedoch in eine Phase kommen, in der das Shiller-P/E womöglich ganz anders aussehen wird, weil das Finanzkrisenjahr 2009 aus der Wertung fällt, so die Analysten der Schweizer Privatbank Bergos Berenberg AG. Wenn demnächst die Jahre 2019 und 2020 in die Analyse miteinbezogen würden, sollte das Shiller-P/E fallen - mit dem Ergebnis, dass diejenigen, die sich nach dem Shiller-P/E gerichtet und damit den gesamten Aufwärtsmarkt verpasst hätten, laut Shiller dann aber vielleicht plötzlich vor einem vermeintlichen Kaufsignal stünden.



In den USA hätten sich die Unternehmensgewinne in den vergangenen zehn Jahren gut entwickelt, insbesondere im Vergleich zur Eurozone. Zwischen den beiden Währungsräumen gebe es eben starke sektorale Unterschiede. Die High-Growth-, High-Margin-Unternehmen der USA seien aufgrund ihrer Gewinndynamik und ihrer hohen Innovationskraft High-P/E-Unternehmen mit Storys, die es im Euroraum so gar nicht gebe. Deshalb erscheine das KGV in der Eurozone nur optisch deutlich niedriger als in den USA. Die sektorale Zusammensetzung von USA und Eurozone sei jedoch vollkommen unterschiedlich, deshalb sollte die Bewertung von Euro-Aktien gegenüber US-Titeln stets sektorneutral erfolgen. Vor diesem Hintergrund zeige sich, dass beide Märkte gegeneinander derzeit ungefähr fair bewertet seien.



Wie gehe es nun weiter? Würden sich die US-Gewinne auch zukünftig besser entwickeln als die Eurozonen-Gewinne? Die Analysten der Schweizer Privatbank Bergos Berenberg AG würden denken ja. Erstens würden sie weiterhin höhere Umsätze in den USA erwarten. Zweitens sollten die Gewinnmargen in den USA auf einem höheren Niveau bleiben, auch wenn sich hier zuletzt ein leichter Aufholprozess in der Eurozone anzudeuten scheine. Drittens gebe es in den USA weiterhin eine ausgeprägtere Neigung der Unternehmen zu Aktienrückkäufen. Diese starken Buybacks würden die Earnings per Share (EPS) - Gewinne pro Aktie unterstützen und so das P/E mindern.



Wichtig sei in Bezug auf die Unternehmensgewinne auch das Währungsthema. Angesichts des starken US-Dollar würden die Exporteure der Eurozone seit längerem Vorteile genießen. Die US-Pendants hingegen hätten permanenten Gegenwind wegen des starken US-Dollar - und würden dennoch seit Jahren gute Gewinne machen. Sollte dieser Trend des starken US-Dollar drehen, bekämen die USA nach Jahren des Gegenwinds vielleicht auch einmal ein bisschen Rückenwind von der Währungsseite.



Im Hinblick auf die globale Sektorbewertung seien derzeit vier Sektoren besonders auffällig. Die am stärksten unterbewerteten seien dabei die zyklischen Energie- und Finanztitel. Die Unternehmen hätten ihre Gewinne ordentlich gesteigert, das sei vom Markt aber bisher nicht belohnt worden. Die hoch gewichteten Finanztitel hätten derzeit ein globales P/E von gut 10, Energie liege bei gut 12 - jeweils deutlich unter den historischen Vergleichswerten.



Ein Segment erscheine weiterhin als überbewertet: Der IT-Sektor. Die Kurse seien hier zuletzt schneller gelaufen als die Gewinne. Insgesamt liege daher das globale P/E des IT-Sektors spürbar über den langfristigen Durchschnittswerten. Ebenfalls über dem historischen Schnitt bewege sich der Sektor Kommunikation, nicht zuletzt aber deshalb, weil bestimmte (ehemalige) IT-Unternehmen seit kurzem diesem Sektor zugeordnet würden.



Für die Zukunft erwarte man bei Bergos Berenberg ein weiterhin stabiles US-Wachstum und sehe keine Rezession im laufenden oder kommenden Kalenderjahr. Die Zinssenkungen ("Insurance Cuts") der US-Notenbank sollten die konjunkturelle Entwicklung in den USA stützen.



Natürlich könne man nie ausschließen, dass US-Aktien zwar günstig erscheinen, die Lage aber tatsächlich viel negativer ist, als es die aktuellen Fundamentaldaten suggerieren, so die Analysten der Schweizer Privatbank Bergos Berenberg AG. Die Analysten würden aber weiterhin positiv für US-Aktien bleiben, der politische Lärm sollte ab einem bestimmten Punkt wieder abklingen. Am Ende sollte zumindest eine vorübergehende Lösung im komplizierten Handelskonflikt USA-China stehen. Der US-Markt halte sich auch deshalb so gut, weil die Bewertungen günstig und die Marktteilnehmer in Aktien nicht überpositioniert seien - anders als zu Beginn des Jahres 2018. Die Anleger seien nicht euphorisch, ganz im Gegenteil.



Die Analysten der Schweizer Privatbank Bergos Berenberg AG seien den gesamten US-Bullenmarkt hindurch bullish eingestellt geblieben. Nicht, weil sie stets alles mit optimistischem Blick sähen, sondern weil sie auf der Grundlage eindeutiger Indikatoren daran geglaubt hätten und dies nach wie vor tun würden. Die Kunst werde es sein, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, um dezidiert skeptisch zu werden. Jetzt sei dieser Moment aber noch nicht gekommen, obwohl die Analysten bei Bergos Berenberg den Handelskonflikt weiterhin ernst nähmen. (25.06.2019/ac/a/m)







