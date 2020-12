Neben den Investitionen in die Infrastruktur müsse der Klimaschutz höhere Beachtung finden. Diesen in der Förderung der Elektroautos zu sehen, sei vermutlich zu kurzsichtig. Das Problem sei hier die Produktion von Batterien. Moderne Lithium-Batterien hätten schwere Nachteile: Lithium komme im Wesentlichen nur in China und im argentinischen Hochland vor. Dort habe die Bevölkerung schon jetzt unter Wassermangel zu leiden. Die Batterien hätten zudem nur eine geringe Reichweite, würden aber zum Nachladen eine lange Zeit benötigen. Die E-Autos würden sich somit nur für den Nahverkehr eigenen.



Erheblich vorteilhafter würden dagegen Wasserstoff-Antriebe erscheinen. Bei der H₂-Technologie werde aus Wasser (H₂O) durch Elektrolyse H₂ gewonnen und in den Motoren mittels Brennstoffzellen durch die Verbrennung mittels O₂ wieder in H₂O + Energie zurückverwandelt. Die Wasserstoff-Antriebe hätten mindestens die gleiche Reichweite wie die Verbrennungsmotoren, auch das Aufladen dauere nicht länger. Als "Abgase" bleibe das umweltfreundliche Wasser. Der einzige Nachteil sei der Energieverbrauch bei der Elektrolyse. Doch hier würden die erneuerbaren Energien und der technische Fortschritt einen Ausweg bieten.



Siemens habe die Produktion der ersten Lokomotive mit Wasserstoff-Antrieb aufgenommen. Aufträge in Milliardenhöhe seien zu erwarten. Das nächste seien Wasserstoffmotoren für LKWs. Dann Fernreisebusse. Mit Hochdruck würden die Pkw Produzenten mit der Herstellung von wasserstoffgetriebenen Autos beginnen. Ein Durchbruch sei zu erwarten, wenn die ersten Kreuzfahrtschiffe nicht mehr mit Diesel, sondern mit Wasserstoff durch die Ozeane fahren würden. Airbus plane die Forschung für Flugzeuge mit Wasserstoffantrieb aufzunehmen.



Die derzeitige Konzentration auf die Elektro-Autos mit Lithium Batterien sei eine Fehlentwicklung. Für die Weltbörsen könnte der Wasserstoffantrieb der Schlager des Jahres 2021 werden.



Auch bei einer erfolgreichen Entwicklung von Impfstoffen gegen die Pandemie dauere es noch vielleicht ein ganzes Jahr bis die Konjunktur wieder zum Normalzustand vor Ausbruch der Pandemie zurückgekehrt sei. Die Geldpolitik bleibe weiter ultraexpansiv. Geld- und Rentenmarkt seien keine Alternative für Wertpapierinvestitionen. Am Aktienmarkt sei zu beachten, dass die Bewertungskennzahlen schon sehr hoch seien. Es empfehle sich, auf die fundamentalen Unternehmensdaten zu achten. Sehr aussichtsreich erscheine der Wasserstoffantrieb.



Als einziger Ausweg aus der Misere erscheine aus Sicht der Politiker eine Fortsetzung der bereits unseriösen Geld- und Verschuldungspolitik. Doch man müsse sich klar sein, dass diese Verschuldung über kurz oder lang zu mehr Inflation führen werde. Und dagegen helfe nur eine Anlage in Gold. Nach drei Monaten Korrektur innerhalb eines Aufwärtstrends sei jetzt wieder eine günstige Gelegenheit zu Zukäufen erreicht. Aus technischer Sicht sei die verbreitete Skepsis ein ideales Kaufsignal. (01.12.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mit ungebrochenem Optimismus blicken die Aktienmärkte auf das Jahr 2021 trotz Pandemie, Covid als Todesursache Nummer 1 in Europa und neuem Lockdown, alles in der Hoffnung auf eine Überwindung durch ein wirksames Gegenmittel und der Normalisierung des Konjunkturverlaufs, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".In den USA habe der Dow Jones Index einen neuen historischen Höchststand erreicht, in Deutschland sei der DAX nicht mehr weit davon entfernt.Hintergrund für diesen Optimismus sei vordergründig die Veröffentlichung von vielversprechenden Forschungen für einen erfolgreichen Impfstoff, doch der eigentliche Grund seien die umfangreichen Liquiditätshilfen durch die Notenbanken und die Konjunkturförderungen durch die Regierungen. Die ultra-expansive Geldpolitik habe zu einer Geldschwemme an den Märkten geführt, die jetzt wegen der Nullzinspolitik dringend nach Anlagealternativen suche. So seien die Vermögenspreise bereits teilweise auf übertriebene Höhen gestiegen. Dieses Geldvolumen übersteige den Finanzbedarf des Bruttoinlandsprodukts, die "Überschussliquidität", und bedrohe die Geldwertstabilität. Das "Deficit Spending" helfe zunächst zwar, das Konjunkturtal zu überwinden, habe aber andererseits die Staatsverschuldung auf eine absurde Höhe vergrößert. Sie werde durch den Schuldendienst (Tilgungen + Soll-Zinsen) das künftige Wachstum behindern und die Einkommensentwicklung kommender Generationen erheblich belasten. Doch diese Argumente würden von der Börse kurzfristig verdrängt, weil das "süße Gift der Liquidität" alle Akteure vorübergehend blind mache.So gehe die Suche nach einem Ausweg aus der Krise unvermindert weiter. Das aber sei eine historische Erfahrung. Auch in früheren Krisen sei versucht worden, diese durch die Geld- und Fiskalpolitik zu überwinden, meist mit wenig Erfolg. Bis zuletzt sei in der Geldpolitik das "Allheilmittel" gesehen worden. In jüngster Zeit würden die Rufe nach staatlichen Konjunkturförderungsprogrammen lauter.