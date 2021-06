Natürlich gebe es genug Dinge, über die wir uns freuen könnten. Die Gretchenfrage aber sei: Wie viel von diesem Umfeld habe der Markt nun eingepreist? Oder: Wovon könne ich in den kommenden Wochen noch positiv und wovon negativ überrascht werden?



Den Experten von SIGNAL IDUNA AM fallen leider kaum noch mögliche positive Überraschungen ein. Steigende Impfzahlen, steigender Konsum und steigende Gewinne würden wie auch die Unterstützung der Notenbanken dieser Tage zum Standardrepertoire eines Analysten gehören.



Bei den möglichen negativen Überraschungen sei die Fantasie der Experten deutlich größer: Sei der Zinsanstieg der letzten Wochen in Verbindung mit den erhöhten Inflationswerten von Dauer? Wie würden die Märkte auf ein erstes Tapering der Notenbanken reagieren? Seien die Konsumeffekte nur einmalige Nachholeffekte? Und nicht zu vergessen: Seien die Impfstoffe den künftigen Mutationen des Virus gewachsen?



Dass man sich bzgl. der Reaktionen des Marktes auf derartige Ereignisse bzw. Erkenntnisse Gedanken machen sollte, zeige sich an der herrschenden Sorglosigkeit der Marktteilnehmer. Diese lasse sich aus den Stimmungsindikatoren, aber auch aus den Put-Call-Ratios am Optionsmarkt ablesen.



Hinzu komme, dass eine wachsende Zahl neuer Marktteilnehmer vergleichsweise viel Volumen, zumindest in einzelnen Titeln, bewege. Über gut gemachte Smartphone-Apps und günstige Handelskonditionen würden sie eingeladen, einzelne Aktien, aber auch Optionen zu erwerben. Es werde sich zeigen, wie stabil diese neue Nachfrage bleibe, wenn die Märkte abtauchen würden. Erinnerungen an den Neuen Markt könne man nicht verleugnen.



In jedem Fall gehen die Experten von SIGNAL IDUNA AM davon aus, dass sich die Rallye nicht im bisherigen Ausmaß in der zweiten Jahreshälfte fortsetzen wird. Stattdessen würden sie, je näher 2022 rücke, mit einer steigenden Rückschlagsgefahr rechnen, da dann auch die von der FED ins Auge gefassten Zinserhöhungen in greifbarere Nähe kämen. Je nach Ausmaß der Korrektur könnten daraus jedoch Kaufgelegenheiten entstehen. (28.06.2021/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Bei der Fußball-Europameisterschaft liegt die Vorrunde hinter uns - und an den Aktienmärkten neigt sich das erste Halbjahr dem Ende entgegen, so Philipp van Hove von SIGNAL IDUNA AM.Betrachte man die marktbreiten Kursindices für USA, Japan und Europa (S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0), Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) und STOXX Europe 600), habe der alte Kontinent seit über zehn Jahren im globalen Wettbewerb erstmals wieder die Nase vorn.Entgegen den Prognosen hätten allerdings Titel aus den nachhaltigen Branchen teilweise an Boden verloren. Im Zuge der erwarteten konjunkturellen Erholung und der derzeit steigenden Inflationszahlen hätten totgesagte Klassiker aus den Segmenten Öl & Gas oder auch Banken die Hitlisten angeführt. Während beispielsweise der S&P Oil & Gas Exploration & Production 68% zugelegt habe, habe der S&P Global Clean Energy 18% nachgegeben.