Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Bild auf dem deutschen Aktienmarkt stellt sich unverändert dar, berichten die Analysten der Helaba.Weiterhin gelte es auch die Entwicklung des VDAX (ISIN: DE000A0DMX99, WKN: A0DMX9) im Auge zu behalten. In der vergangenen Woche sei es an zwei Tagen (+13 und +23%) zu deutlichen Aufwärtsbewegungen gekommen. Dieser Umstand verdeutliche, dass das Sentiment jederzeit, auch deutlich ins Gegenteil umschwenken könne und der Markt gegen Rücksetzer nicht gefeit sei.Die Projektionsmarke bei 15.864 Zählern stehe beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) weiterhin im Fokus, da es dem Leitindex erneut nicht gelungen sei, sich von dieser markant nach oben abzusetzen. Bemerkenswert sei, dass die Momentum-Indikatoren, trotz der derzeit erreichten Kursniveaus, verstärkt Richtung Süden zeigen würden, vor allen falle die Trendintensität gemessen auf Basis des ADX mit einem Wert von 13,39 zu gering aus. Da auch andere Indikatoren wie der langfristige MACD zur Schwäche neigen würden, gelte es weiterhin, die Risiken höher zu gewichten. Supports seien bei 15.760 (Cluster aus 21-Tagelinie und Retracement) und in Form des 55-Tagedurchschnitts bei 15.657 Zählern zu finden. (25.08.2021/ac/a/m)