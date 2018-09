Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit habe Zalando seine Jahresprognose reduziert und dies mit rückläufiger Nachfrage und Rabatten wegen der Kaufzurückhaltung durch die Hitzewelle begründet. Das Unternehmen rechne für das Gesamtjahr jetzt nur noch mit einem Umsatzplus am unteren Ende (bisher: untere Hälfte) der angestrebten 20 bis 25%. Der bereinigte Betriebsgewinn (EBIT) solle nur noch bei 150 bis 190 (bisher: unteres Ende von 220 bis 270) Mio. EUR liegen.



FedEx habe im abgelaufenen ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres mehr umgesetzt und verdient. Bei um 12,1% erhöhten Erlösen von 17,1 Mrd. USD sei der Nettogewinn um 40% auf 835 Mio. USD gestiegen, habe der US-Paketdienst mitgeteilt. Wie es weiter geheißen habe, habe der Konzern vor allem von der guten US-Konjunktur profitiert.



Oracle (ISIN US68389X1054/ WKN 871460) habe die Umsätze in den drei Monaten bis Ende August nur um 1% auf 9,19 Mrd. USD steigern können. Vor allem im wichtigen Cloud-Geschäft sei das Wachstum nicht mehr so hoch gewesen. Der Nettogewinn sei um 6% auf 2,27 Mrd. USD gestiegen.



Der Kurs des Euro zum US-Dollar habe im Handelsverlauf mehrfach das Vorzeichen gewechselt. Anleger scheinen offensichtlich die Auswirkungen der neuerlichen Eskalationsstufe im Handelskonflikt nicht eindeutig bewerten zu können, so die Analysten der Nord LB. Am Ende des Tages habe die Unsicherheit überwogen und das negative Vorzeichen habe festgestanden.



Die Verschärfung des Handelskonfliktes habe die Ölpreise nicht beeindrucken können. Vielmehr hätten die Investoren auf Spekulationen geschaut, wonach Saudi-Arabien sich jetzt auch Kurse jenseits der 80 USD je Barrel vorstellen könnte. Nach einem anfänglichen Minus hätten die Ölpreise daraufhin im Laufe des Tages deutlich zugelegt (WTI +1,01 USD). Der Goldpreis habe auch am Berichtstag wieder um die 1.200 USD-Marke gependelt. (19.09.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Investoren am deutschen Aktienmarkt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) +0,51%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) -0,12%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) +0,12%) zeigten sich gestern von der chinesischen Antwort auf die weitere Eskalation der USA im Handelskonflikt wenig beunruhigt, so die Analysten der Nord LB.Kräftig Bewegung habe es gestern in der zweiten Reihe gegeben. Zalando (ISIN DE000ZAL1111/ WKN ZAL111) sei im MDAX nach einer Gewinn- und Umsatzwarnung zeitweise um gut 20% abgestürzt (final: -13%).Auch an der Wall Street (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) +0,7%, S&P-500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) +0,5%, Nasdaq (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) +0,8%) hätten sich die Anleger gelassen gezeigt. FedEx (ISIN US31428X1063/ WKN 912029) (-5%) habe die Gewinnerwartungen der Analysten verfehlt.