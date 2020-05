Bonn (www.aktiencheck.de) - Nachrichten über eine erfolgreiche Phase-eins-Impfstoffstudie des US-Biotechnologieunternehmens Moderna schürten gestern Hoffnungen am Markt auf ein unerwartet frühes Ende der Coronavirus-Krise sowie eine rasche Erholung der Weltwirtschaft und der Unternehmensgewinne, so die Analysten von Postbank Research.Zudem habe FED-Chef Jerome Powell im US-Fernsehen weitere geldpolitische Maßnahmen in Aussicht gestellt. An der Börse habe dies für einen furiosen Wochenstart gesorgt: Der DAX habe 5,7 Prozent zugelegt, Dow Jones und S&P 500 seien um 3,9 beziehungsweise 3,2 Prozent gestiegen.Angeführt worden seien die Märkte dabei von den Sektoren, die bisher am wenigsten an der Markterholung der letzten Wochen teilgenommen hätten: Automobile, Öl und Gas, Banken, sowie Reisen und Freizeit. Die Analysten würden jedoch nicht denken, dass die gestrige Rally das Ende der seit Mitte April andauernden Seitwärtsbewegung der Märkte bedeute. Wegen des sich abzeichnenden Ausmaßes der Rezession sowie erheblicher Restrisiken - auch in Bezug auf das Virus - stünden die Märkte weiterhin auf tönernen Füßen. (19.05.2020/ac/a/m)