Anziehende Edelmetallpreise hätten dafür gesorgt, dass der Kupferkonzern Aurubis im ersten Halbjahr des GJ 2019/20 den Umsatz auf 6,013 (5,660) Mrd. EUR habe steigern können. Das Vorsteuerergebnis sei auf 91 (103) Mio. EUR zurückgegangen. "Angesichts der Covid-19-Pandemie haben wir Aurubis bisher gut durch die Krise gesteuert", habe Vorstandschef Harings erklärt und daher seine Jahresziele bekräftigt.



Operative Verbesserungen und die im Januar neu eingeführte Konzernorganisation hätten den Anlagenbauer GEA bislang gut durch die Corona-Krise kommen lassen. So sei der Auftragseingang in Q1 um 16,0% auf 1,38 Mrd. EUR gestiegen. Bei Erlösen von 1,09 Mrd. EUR (+3,5%) habe das operative Ergebnis (EBITDA) vor Restrukturierungsaufwand um 40,7% auf 105 Mio. EUR zugelegt. Trotz aller Unwägbarkeiten über den weiteren Verlauf der Corona-Pandemie halte der Konzern an seinem Jahresausblick fest.



Der Batteriehersteller VARTA habe in Q1 von der hohen Nachfrage nach Lithium-Ionen-Zellen und einer Akquisition profitiert und dabei den Umsatz um170% auf 198,5 Mio. EUR verbessern können. Ohne den Zukauf habe das Plus bei 68,2% gelegen. Das operative Ergebnis (EBITDA) sei auf 51,7 (17,4) Mio. EUR gestiegen. Der Vorstand habe seine Prognose für 2020 bekräftigt.



Dem Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont (ISIN CH0210483332 / WKN A1W5CV) setze die Corona-Pandemie zu. Der Umsatz sei in Q4 des GJ 2019/20 um 18% gesunken. Im Gesamtjahr habe er bei 14,238 Mrd. EUR gelegen, ein Plus von 2%. Richemont habe auf eine Prognose verzichtet.



Trotz schwacher europäischen BIP-Zahlen habe der Euro am Nachmittag leicht zulegen können. Grund: Negative US-Einzelhandelsdaten.



Die Ölpreise hätten auch vor dem Wochenende von den am Donnerstag veröffentlichten Nachfrageprognosen der IEA profitiert. Gold habe auch am Freitag wieder ein wenig heller geglänzt. (18.05.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX +1,24%, MDAX +1,20%, TecDAX +0,17%) tendierte zum Wochenschluss freundlich, so die Analysten der Nord LB.U.a. hätten ansprechende Quartalsberichte aus der zweiten und dritten Reihe sowie höhere US-Vorgaben vom Vortag geholfen. VW Vz. ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) seien mit einem Plus von 4,14% der gefragteste Wert gewesen, obwohl die gemeldeten Absatzzahlen im April alles andere als ermutigend gewesen seien. Wirecard seien stark angeschlagen geblieben und hätten mit einem Minus von 7,62% am DAX-Ende geendet.Die US-Börsen ( Dow Jones +0,25%, S&P-500 +0,39%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,79%) hätten zum Wochenausklang leichte Zuwächse verzeichnet. Während die schwachen Konjunkturdaten bremsend gewirkt hätten, hätten die erneut steigenden Notierungen beim Ölpreis geholfen. Nikkei-225 bei 20.150 Punkten (+0,56%).