Am japanischen Aktienmarkt hätten am Morgen die Moll-Töne regiert: Der Nikkei 225 sinke aktuell um 0,85% auf 22.100 Punkte.



Der Trend zum Homeoffice infolge der Corona-Pandemie habe beim US-Chiphersteller Micron Technology in Q3 für Freude gesorgt. Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13,6% auf 5,44 Mrd. USD gestiegen. Der Nettogewinn habe bei 803 (840) Mio. USD gelegen. Für Q4 rechne das Unternehmen mit Erlösen zwischen 5,75 und 6,25 Mrd. USD.



Royal Dutch Shell müsse wegen eines deutlich schwächeren Öl- und Gasgeschäfts zwischen 15 und 22 Mrd. USD auf seine Anlagen abschreiben. Die Wertminderungen würden in Q2 verbucht, habe es geheißen. Shell erwarte in diesem Zeitraum einen Rückgang des Absatzes um 40%.



Die angespannte Corona-Situation in den USA und Südamerika und die guten US-Wirtschaftsdaten hätten den USD gestärkt. Im Gegenzug hätten andere Währungen verloren. Der Euro habe zeitweise unter 1,12 USD gelegen, habe sich im Verlauf aber wieder etwas erholen können.



Die Ölpreise seien zunächst mit Verlusten gestartet, die später zum Großteil aufgeholt worden seien. Gold habe erneut etwas heller geglänzt. (01.07.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Kurse am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,64%, MDAX +0,67%, TecDAX -1,92%) sind am Dienstag nach einem eher ruhigen Handelsverlauf weiter gestiegen, so die Analysten der Nord LB. Wirecard hätten mit einem Plus von 76% den Leitindex angeführt, hätten sich aber deutlich von ihren Tageshöchstständen entfernt. Ansonsten habe die Musik eher in der zweiten Reihe gespielt: So hätten die Aktien von TeamViewer an der MDAX-Spitze 5,97% gewonnen.Gute Konjunkturdaten aus China und den USA hätten an der Wall Street ( Dow Jones +0,85%, S&P-500 +1,54%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +1,87%) für eine freundliche Stimmung gesorgt. Micron Technology (+4,83%) seien nach guten Quartalszahlen gesucht gewesen.