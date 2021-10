Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mit Blick auf die Kursentwicklung des DAX ist weiterhin festzustellen, dass die vorhandenen, an dieser Stelle bereits umfangreich beschriebenen Belastungsfaktoren, scheinbar nur wenig Gewicht haben, so die Analysten der Helaba.Die im großem Umfang vorhandene Liquidität ströme weiter an die Aktienmärkte. Der insgesamt positive Start in die Quartalsberichtssaison, der zumindest kurzfristige Richtungswechsel bei den Renditen und sicherlich in Teilen auch Short-Eindeckungen hätten den zuletzt vollzogenen Anstieg am hiesigen Aktienmarkt begünstigt. Angesichts der per saldo steigenden Energie- und Rohstoffpreise und der Tatsache, dass sich die Lieferkettenproblematik deutlich bemerkbar mache - der EU-Autoabsatz sei im September eingebrochen - und die Bewertungsniveaus bereits sehr ambitioniert ausfallen würden, stehe einmal mehr die Frage im Raum, ob sich noch ausreichend gute Chance/Risikoprofile definieren lassen würden.An den Aktienmärkten würden sich Bewegungsmuster regelmäßig wiederholen. Im Sinne harmonischer Kursausdehnungen und den davon abgeleiteten Extensions könnten Kurszielprognosen und Wahrscheinlichkeiten definiert werden. Betrachte man die Kursausschläge des DAX über mehrere Wochen, falle auf, dass Aufwärtserholungen meist in einem Umfang von 4,3 bis 4,6% und die darauffolgenden Abwärtsbewegungen mit rund 5,1 bis 5,7% vollzogen würden. Unterstelle man, dass dies aktuell erneut der Fall sei, wäre der Aufwärtsimpuls "abgearbeitet", sodass nun der 2. Teil des Musters erfolgen müsste. Entsprechend würde sich ein Kursziel bei rund 14.700 Zählern und folglich ein neues Verlaufstief ergeben. (18.10.2021/ac/a/m)