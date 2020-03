Natürlich müssten für diese mittelfristig guten Aussichten gewisse Bedingungen erfüllt sein:



- Die Coronavirus-Pandemie könne unter Kontrolle gebracht werden.

- Die Regierungen würden mit erheblichen Ausgleichszahlungen für Coronavirus-bedingte Umsatzrückgänge in die Bresche springen.

- Die Zentralbanken würden Liquidität und ein günstiges Zins- beziehungsweise Kreditumfeld gewährleisten.

- Die Gesundheits- und Wirtschaftskrise werde nicht zur allgemeinen Vertrauens- und/oder Solvenzkrise.



Gestern hätten DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900), EURO STOXX (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) und STOXX 600 2,1, 2,7 bzw. 4,3% schwächer geschlossen. Auch an der Wall Street hätten die Notierungen nachgegeben. Technologiewerte hätten aber deutlich weniger Abgabedruck als Standardwerte gestanden. Asien tendiere heute Morgen überwiegend freundlich und auch der DAX dürfte mit einem Kursplus in den Tag starten. (24.03.2020/ac/a/m)

Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmarktstrategen befassen sich intensiv mit der Frage, wann die Kurse am US-Aktienmarkt einen Boden finden könnten, so die Analysten von Postbank Research.Die meisten würden inzwischen eine kurze, dafür aber heftige Rezession erwarten - nicht nur in den USA. Dies solle 2020 auch zu einer US-Gewinnrezession mit Rückgängen von zehn bis vierzig Prozent je nach "Optimismus" der Analysten führen. Gleichzeitig würden die Strategen der größten US-Investmentbanken nach gut 30 Prozent Verlust in nur vier Wochen eine Bodenbildung in der Nähe der aktuellen Kursniveaus vermuten. Sollte der US-Kongress jedoch zu lange für die Verabschiedung eines umfassenden Fiskalpakets mit deutlich mehr als einer Billion US-Dollar brauchen, seien weitere Kursverluste von zehn bis zwanzig Prozent nicht unwahrscheinlich.