Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt kam zuletzt nicht großartig von der Stelle, so die Analysten der Helaba.Der Blick auf die Preisentwicklung bei den Rohstoffen zeige, dass durchaus "längerfristige" Tendenzen entstehen könnten. Am Freitag sei großer Verfalltermin an der Eurex gewesen. Häufig werde im Vorfeld versucht, die Kurse bis zum Settlement hoch zu halten. Dies scheine auch aktuell der Fall gewesen zu sein. Insofern nehme die Wahrscheinlichkeit zu, dass die Karten im Nachgang neu gemischt würden.Bis zuletzt seien die DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Trends auf allen Zeitebenen aufwärtsgerichtet gewesen, zumindest wenn die klassische Definition mittels der gleitenden Durchschnitte als Basis gewählt werde. Dies könnte sich nun aber ändern, zumal die 55-Tagelinie (15.360) heute drohe, durchbrochen zu werden. Da diese bereits ihre steigende Tendenz verlassen habe, würden bereits zwei darunterliegende Schlusskurse ein gültiges Verkaufssignal auslösen. Überraschend komme diese Entwicklung indes nicht. Bereits seit einiger Zeit hätten verschiedene Indikatoren Warnhinweise geliefert. Beispielsweise sei die Trenddynamik deutlich zu gering ausgefallen. Unterstützungen seien bei 15.239, 15.288, 15.114, 15.009 und 14.832 Punkten zu finden. (21.06.2021/ac/a/m)