VW (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) wolle sich im Dieselskandal mit den übrigen Klägern bis zum Jahresende einigen. "Insgesamt geht es um rund 50.000 Verfahren, in denen wir einen Vergleich anstreben", habe der Autokonzern mitgeteilt. In mehr als der Hälfte sei der Autobauer mit den Klägervertretern schon in Gesprächen über Einmalzahlungen, in über 7000 Fällen seien die Vergleichsverhandlungen bereits erfolgreich abgeschlossen, habe es geheißen.



Die spanischen Geldhäuser Bankia und Caixabank würden über eine Fusion verhandeln. Die Institute würden über einen mit Aktien bezahlten Zusammenschluss sprechen. Den Angaben zufolge handle es sich um vorläufige Gespräche, bei denen es noch keine Einigung gebe. Durch einen Zusammenschluss von Bankia und Caixabank würde die größte Bank im Heimatmarkt entstehen.



Der französische Energieversorger Engie finde das Angebot des Rivalen Veolia für die 29,9%-ige Beteiligung an Suez für zu niedrig. "Es liegt nicht da, wo es sein sollte", so Engie-Verwaltungsratsvorsitzender Clamadieu. Veolia wolle dem Engie-Konzern zu-nächst dessen Anteil für 2,9 Mrd. EUR oder 15,50 EUR je Aktie abkaufen. Sollte Engie die Offerte akzeptieren, könnte Veolia formell für den Rest von Suez bieten.



Da der US-Arbeitsmarktbericht für August die Erwartungen übertroffen habe, habe eine Rally beim USD eingesetzt. Der EUR habe daraufhin eine Berg- und Talfahrt erlebt. Die 1,18 USD-Marke habe gehalten werden können.



Nach einem schwächeren Start seien die Ölpreise zwar im weiteren Verlauf gestiegen, seien jedoch später sehr deutlich erneut in die Verlustzone gedreht. U.a. habe ein stärkerer USD belastet. Gold habe am Freitag erneut schwächer tendiert. (07.09.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX -1,65%, MDAX -1,18%, TecDAX -1,90%) verabschiedete sich schwächelnd in das Wochenende, so die Analysten der Nord LB.Eine zunächst leichtere Tendenz sei im späteren Verlauf von einer nachgebenden Wall Street verstärkt worden. Vonovia (-6%) habe nach einer Kapitalerhöhung im Fokus gestanden. Der Wohnungskonzern wolle mit den Erlösen in Q4 fällige Schulden ablösen sowie neue Investitionen tätigen.Die Kursverluste an der Wall Street ( Dow Jones -0,6%, S&P-500 -0,8%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -1,6%) hätten sich weiter fortgesetzt. Erneut hätten besonders Technologiewerte auf den Verkaufslisten gestanden. Nikkei 225 notiere aktuell leichter bei 23.102,93 Punkten.