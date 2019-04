Auch im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit habe es erfreuliche Neuigkeiten gegeben. Schon am Mittwoch sei bekannt gegeben worden, dass es in der aktuellen Gesprächsrunde zu deutlichen Fortschritten gekommen sei. Zum Ende der Woche habe US-Präsident Donald Trump schließlich bestätigt, dass die Verhandlungen kurz vor einem Abschluss stünden und ein mögliches Abkommen innerhalb der nächsten vier Wochen bekannt gegeben werden könnte. Der US-amerikanische Leitindex S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) habe vor diesem Hintergrund einen Wertzuwachs von 1,6 Prozent verzeichnet.



Weniger zielführend seien hingegen die Entwicklungen beim Brexit gewesen. Auch im zweiten Anlauf seien alle Alternativen zum Brexit-Deal von Premierministerin Theresa May abgelehnt worden. May habe die Europäische Union daraufhin um eine erneute Verschiebung des Austrittstermins Großbritanniens auf den 30. Junigeboten. Der europäische EURO STOXX 50-Index (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) habe trotz fehlender Impulse aus Europa 2,8 Prozent hinzugewinnen können.



Eine besonders positive Entwicklung habe in der vergangenen Woche der deutsche DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) gezeigt. Dieser sei am Montag mit 11.617 Punkten in den Handel gestartet. Im Verlauf der Woche seien die Kursstände immer höher geklettert, bis sie am Freitag schließlich wieder die 12.000-Punkte-Marke überschritten und damit den höchsten Stand seit Oktober 2018 erreicht hätten. Auf Wochensicht entspreche dies einem Kursgewinn von 4,0 Prozent.



Schon seit einiger Zeit kühle sich der US-amerikanische Automarkt zunehmend ab. Trotz dieser Zurückhaltung vieler Konsumenten beim Autokauf habe Volkswagen (ISIN DE0007664005/ WKN 766400) die Zahl der verkauften Neuwagen in den USA relativ zum Vorjahresmonat um satte 14 Prozent steigern und somit auch den Diesel-Skandal weiter hinter sich zurück lassen können. Die Volkswagen-Töchter AUDI (ISIN DE0006757008/ WKN 675700) und Porsche (ISIN DE000PAH0038/ WKN PAH003) hätten ebenfalls Zuwächse von 1,1 Prozent und 0,5 Prozent verbucht. Während BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000) ein Absatzplus von 2,9 Prozent habe erzielen können, seien die Autoverkäufe der BMW-Marke Mini um fast 17 Prozent gesunken. Auch Mercedes und Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) hätten Verkaufsrückgänge von 4,9 Prozent und 2,7 Prozent hinnehmen müssen. Nach Veröffentlichung der Absatzzahlen am Mittwoch habe die Volkswagen-Aktie um 1,7 Prozent zugelegt. BMW-Papiere hätten sogar 1,9 Prozent gewonnen und auch Daimler habe trotz der schwachen Zahlen einen Wertzuwachs von 1,0 Prozent erzielen können.



Nachdem Deutsche Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) und Commerzbank (ISIN DE000CBK1001/ WKN CBK100) vor rund zwei Wochen bekannt gegeben hätten, Gespräche über eine mögliche Fusion aufzunehmen, habe sich mit UniCredit (IT0005239360/ WKN A2DJV6) nun ein weiterer Interessent an der Commerzbank zu Wort gemeldet. Sollten die Verhandlungen der beiden deutschen Geldhäuser scheitern, wolle die italienische Bank die Commerzbank mit ihrer deutschen Tochter HypoVereinsbank fusionieren. Die Aktie der Commerzbank habe auf Wochensicht einen Kursgewinn von 8,7 Prozent verzeichnet. (Ausgabe vom 05.04.2019) (08.04.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die internationalen Aktienmärkte haben die erste Handelswoche im April mit kräftigen Gewinnen beendet, so die Experten von Union Investment.Gemessen am MSCI World-Index hätten die globalen Börsen auf Wochensicht insgesamt ein Plus von 1,7 Prozent verzeichnet und seien damit positiv ins neue Quartal gestartet.Für gute Stimmung bei den Anlegern hätten insbesondere positive Nachrichten aus China und den USA gesorgt. Der chinesische Caixin/Markit Dienstleistungs-PMI, ein Frühindikator für die chinesische Wirtschaft, habe im März mit 54,4 Punkten den höchsten Stand seit 14 Monaten erreicht. Ab einem Stand von 50 Punkten signalisiere der auf einer Befragung von Einkaufsmanagern basierende Index ein Wachstum der Wirtschaft. Die jüngsten Entwicklungen würden die seit einiger Zeit bestehenden Sorgen um eine Abschwächung der globalen Konjunktur dämpfen.