Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) scheint nur noch eine Richtung zu kennen - nach oben, so die Analysten der Helaba.



Diese Entwicklung, insbesondere die derzeitige Dynamik, könne ein Stück weit als überraschend beschrieben werden. Entsprechend ausgeprägt sei der Optimismus, sowohl bei institutionellen als auch bei privaten Investoren. Grundsätzlich würden Extreme meist als Kontraindikation verstanden. Anzunehmen sei, dass die Euphorie zunächst in das neue Jahr transportiert werde. Spätestens mit der Vorlage der Q4-Zahlen werde sich zeigen, ob eine Neubewertung der Gemengelage vorzunehmen sei. Bis dahin spreche vieles dafür, dass der deutsche Leitindex ein neues Allzeithoch markieren werde. Dem MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) sei dies zuletzt gelungen. Nach mehreren Berg- und Talfahrten des DAX in diesem Jahr verspreche das Jahresende versöhnlich zu werden. Impfstoffhoffnungen, der anhaltend monetäre Support und die Erwartung, dass in den USA noch ein stattliches Hilfspaket geschnürt werde, würden die Anleger positiv nach vorne schauen lassen.



Wie sooft am Aktienmarkt laute das Motto: "Selektion ist Trumpf". Die beste Performance (Stand 17.12.) unter den DAX-Werten habe mit Abstand das Papier von Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) (+50%). Dahinter würden Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) und die Aktien der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) folgen, welche um rund 30% hätten zulegen können. Wo viel Licht sei, gebe es auch Schatten. Am deutlichsten seien die Anteilsscheine von Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) (-32%) unter die Räder geraten. Für Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) (-23%) und MTU (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) (-18%) sei es ebenfalls spürbar abwärts gegangen. Wie heiße es: "The trend is your friend". Diese Regel gelte es auch im kommenden Jahr im Hinterkopf zu behalten. (18.12.2020/ac/a/m)

