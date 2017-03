Am Montag sei in Paris der Verkauf der deutschen General Motors-Tochter Opel an die französische PSA-Gruppe (ISIN FR0000121501 / WKN 852363) (u.a. Peugeot und Citroën) bekannt gegeben worden. PSA bezahle 1,3 Mrd. Euro, zudem werde durch ein Konsortium aus PSA und BNP Paribas das europäische Finanzierungsgeschäft GM Financial für 0,9 Mrd. Euro übernommen. Im Gegenzug erhalte PSA drei Mrd. Euro von General Motors für Opels künftige Pensionsverpflichtungen. Auf Basis der Zahlen für 2016 entstehe mit einem Marktanteil von 16,2 Prozent der zweitgrößte Autobauer Europas. Zwar verzeichne Opel weiterhin Verluste, jedoch habe im vergangenen Jahr das beste Absatzergebnis der vergangenen fünf Jahre erzielt werden können.



Nach Analystenmeinungen könne PSA aus der relativ günstigen Übernahme große Kosteneinsparungen generieren: Sowohl PSA als auch Opel würden im Segment der Kompaktwagen mit Fokus Europa agieren. Laut PSA sollten jährlich bis zum Jahr 2025 1,7 Mrd. an Kostensynergien erzielt werden. In den vergangenen Jahren habe PSA eine sehr erfolgreiche Restrukturierung aus der Verlust- in die Gewinnzone vollzogen: Der Aktienkurs des Unternehmens habe sich daraufhin nach einem Tief im Jahr 2012 bei knapp drei auf nun fast 20 Euro vervielfachen können. Die Restrukturierung sei dabei mit harten Kosteneinsparungen (u.a. 8.000 Stellenstreichungen und Werksschließungen) einhergegangen, welche nun auch für Opel mit seinen Standorten in Deutschland erwartet würden.



Die Deutsche Bank habe am vergangenen Sonntag bereits die vierte Kapitalerhöhung seit dem Jahr 2010 angekündigt, um ihre Kapitalbasis zu stärken. Außerdem solle ein Minderheitenanteil der Vermögensverwaltung Deutsche Asset Management an die Börse gebracht werden und weitere zwei Mrd. Euro erlösen. Gleichzeitig habe der Konzern im Rahmen seiner neuen Strategie bekannt gegeben, dass die Postbank nun doch behalten werden solle und das Privat- und Firmenkundengeschäft in den Konzern integriert werde. Die Deutsche Bank habe zudem eine Dividendenausschüttung in Höhe von 19 Cent pro Aktie für das Jahr 2016 angekündigt.



Insgesamt stehe die Deutsche Bank derzeit stark unter dem Eindruck der Restrukturierung und Rechtsstreitigkeiten. In den letzten Jahren hätten alleine letztere mit rund 15 Mrd. Euro zu Buche geschlagen, was die Erträge stark unter Druck gebracht habe. Zunächst seien die Kapitalmärkte von den Neuigkeiten wenig überzeugt gewesen: Nach Ankündigung der Kapitalerhöhung habe die Aktie aufgrund der Verwässerung des Unternehmensgewinns kräftig an Wert verloren. Sie habe sich im Wochenverlauf jedoch auch aufgrund positiver Aussagen von Analysten und Ratingagenturen erholen können. Moody‘s bewerte die Kapitalerhöhung als positiv für die Bank und belasse das Rating unverändert. Zur Begründung habe es geheißen, dass das Institut hierdurch mehr Zeit und Gestaltungsmöglichkeiten für die Erreichung seiner Ziele habe. Die kommenden Monate würden zeigen, inwiefern es dem Unternehmen gelinge, das Vertrauen der Kapitalmärkte nachhaltig zurückzugewinnen. (Ausgabe vom 10.03.2017) (13.03.2017/ac/a/m)







FrankfurtFrankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte präsentierten sich in der zurückliegenden Handelswoche schwankungsarm, so die Experten von Union Investment.Der DAX habe um die 12.000 Punkte gependelt und auch der EURO STOXX 50 habe sich kaum verändert. Auch die Sitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag habe für keine nachhaltigen Kursbewegungen gesorgt. Die Börsen in den USA hätten ebenfalls kaum verändert tendiert: Der Dow Jones Industrial Average habe am Freitagnachmittag unter der Marke von 21.000 Punkten gehandelt.