Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Weder die Aussagen der US-Finanzministerin Janet Yellen, dass die Zinsen leicht steigen sollten noch der am Freitag veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht beeindruckte die Teilnehmer am hiesigen Aktienmarkt nachhaltig, so die Analysten der Helaba.



Entsprechend habe sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zu Wochenbeginn innerhalb einer moderaten Handelsspanne bewegt, wenngleich letztlich ein kleines Minus zu verbuchen gewesen sei. Die Vola, gemessen auf Basis des VDAX (ISIN: DE000A0DMX99, WKN: A0DMX9), habe sich wieder abwärts bewegt, nachdem am Freitag ein Ausbruchsversuch auf der Oberseite gescheitert sei. Angesichts der Tatsache, dass der deutsche Leitindex weiterhin im Bereich des Allzeithochs handle und entsprechend hinreichend positive Erwartung eingepreist worden sei, stelle sich die Frage, wieviel Luft nach oben noch vorhanden sei, zumal die Trendintensität, der ADX weise lediglich einen Wert von rund 13 auf, alles andere als idealtypisch zu bewerten sei. Insofern könnten die Karten nach dem großen Verfall am 18. Juni neu gemischt werden. Auch gelte es im Hinterkopf zu behalten, dass der Juni statistisch zu den schwächsten Börsenmonaten zähle.



Neue Hochs würden allgemein als prozyklisches Signal gelten. Die Aussagekraft hinter dieser Regel nehme deutlich zu, sofern die neuen Hochs auch von den Indikatoren bestätigt würden. Und genau das sei derzeit nicht oder nur unzureichend der Fall. Daher gelte es Chancen und Risiken gegeneinander abzuwägen. Auf der Oberseite finde sich der nächste Widerstand, in Form einer Extension bei 15.864 Zählern. Auf der Unterseite würden die Marken bei 15.667 und 15.556 als erste Supports wirken. (08.06.2021/ac/a/m)

