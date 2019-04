SAP sei überraschend gut in das neue Jahr gestartet und habe die Jahresziele angehoben. In Q1 sei der bereinigte Betriebsgewinn um 19% (inkl. Währungseffekten: +13%) auf 1,467 Mrd. EUR gestiegen. Der Umsatz sei um 16% (währungsber.:+12%) auf 6,118 Mrd. EUR geklettert. Kosten für das angekündigte Restrukturierungsprogramm sowie Aufwendungen für die Übernahme der US-Firma Qualtrics hätten aber für einen operativen Verlust (IFRS) von 136 Mio. EUR gesorgt. Für das gesamte Jahr 2019 und auch für 2020 habe sich SAP jedoch optimistischer gezeigt.



Wirecard und die jap. Softbank hätten eine verbindliche Grundsatzvereinbarung unterzeichnet, wonach ein Unternehmen der Softbank Group rund 900 Mio. EUR im Rahmen einer Wandelschuldverschreibung in Wirecard investiere. Nach fünf Jahren solle die Umwandlung in Wirecard-Aktien erfolgen, was aktuell einer Beteiligung von derzeit 5,6% am Grundkapital entspreche. Es solle eine Zusammenarbeit v.a. bei digitalen Paymentlösungen und digitaler Kreditvergabe erfolgen. Außerdem unterstütze Softbank die Expansion Wirecards nach Japan und Südkorea.



Der operative Kerngewinn des Konzerns (non-GAAP) Boeing sei in Q1 um 21% auf 1,99 Mrd. USD gesunken. Boeing habe daher auch den Ausblick für das Gesamtjahr kassiert. Eine neue Prognose werde es geben, sobald es mehr Klarheit zu den 737-MAX-Maschinen gebe, die nach zwei tödlichen Abstürzen weltweit vorläufig aus dem Verkehr gezogen worden seien.



Facebook (ISIN US30303M1027 / WKN A1JWVX) verdiene trotz einer Reihe von Datenskandalen kräftig. In Q1 habe das weltgrößte Online-Netzwerk Gewinn und Umsatz stärker als erwartet gesteigert.



Eingetrübte Konjunkturdaten aus dem Euroraum hätten den Euro belastet, der deutlich unter 1,12 USD gesunken sei.



Nachdem die Ölpreise zuletzt durch eine Verschärfung der US-Sanktionen gegen das OPEC-Land Iran gestützt worden seien, sei zur Wochenmitte die Entwicklung der US-Ölreserven in den Fokus gerückt. Die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung hätten einen stärker als erwarteten Anstieg der Ölreserven verkündet und damit für leichtere Ölpreise gesorgt. Der Goldpreis sei ohne große Veränderungen geblieben. (25.04.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Konjunkturdaten verpufften am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,63%, MDAX -0,13%, TecDAX +2,16%), so die Analysten der Nord LB.Zwar sei der DAX etwas zögerlich gestartet, habe aber zwischenzeitlich sogar ein neues Jahreshoch erreicht, bevor er etwas Federn gelassen habe. Treiber im DAX seien der Jahresausblick von SAP (+12,6%) und Wirecard (+8,5%) gewesen, der einen neuen Ankeraktionär präsentiert habe.Die unterschiedlich ausgefallenen Quartalszahlen hätten die Investoren an der Wall Street ( Dow Jones -0,2%, S&P-500 -0,2%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -0,2%) vorsichtiger agieren lassen. Caterpillar (-3%) - der weltgrößte Hersteller von Baumaschinen gelte als Gradmesser für die Entwicklung der Weltwirtschaft, er habe zwar die Gewinnprognosen der Analysten für das laufende Quartal übertroffen, jedoch sei der Umsatz der Bau-Sparte in der wichtigen Region Asien-Pazifik zurückgegangen. Nikkei-225 notiere aktuell freundlicher mit 22.308,37 Punkten.