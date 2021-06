Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Aktie von Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) zuletzt deutlich unter Druck gekommen war, konnte diese am Freitag um mehr als 4% zulegen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



CEO Elon Musk habe in der Zwischenzeit abermals mit kryptischen Tweets zum Thema Kryptowährungen aufhorchen lassen.



Die Kinokette AMC (ISIN US00165C1045/ WKN A1W90H) habe das von Spekulanten hoch getriebene Kursniveau genützt, um zuletzt immer wieder erfolgreich über mehrere Runden neue Aktien auszugeben und so die pandemiebedingte Barmittellücke zu schließen. Nachdem die Aktie über die letzten Tage wieder haussiert habe, hätten am Freitag Abgaben in der Höhe von 6,7% verbucht werden müssen. (07.06.2021/ac/a/m)

