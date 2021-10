Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem es für den DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) zu Wochenbeginn abwärts ging, konnte sich der Index am Dienstag etwas erholen, so Christian Schmidt von der Helaba.Derzeit ziehe auch die laufende Berichtssaison die Aufmerksamkeit auf sich. Bisher hätten die Q3-Ergebnisse zumeist überzeugen können. Heute werden hierzulande die Bücher unter anderen von Sartorius (ISIN DE0007165607/ WKN 716560) sowie Kühne & Nagel (ISIN CH0025238863/ WKN A0JLZL) geöffnet. In den USA würden beispielsweise Abbott Laboratories (ISIN US0028241000/ WKN 850103), Biogen (ISIN US09062X1037/ WKN 789617), IBM (ISIN US4592001014/ WKN 851399), Kinder Morgan (ISIN US49456B1017/ WKN A1H6GK), Verizon Communications (ISIN US92343V1044/ WKN 868402) ihre Zahlen präsentieren. Insgesamt, so scheine es, würden die Märkte jedoch weiterhin maßgeblich von der Preisentwicklung bei den Rohstoffen und den daraus möglicherweise resultierenden Inflations- und Zinsängsten beeinflusst. Zudem gelte es, die noch immer vorhandenen Lieferkettenprobleme in die Gesamtbeurteilung einzubeziehen.Das charttechnische Fundament des DAX bleibe fragil. Dafür sprächen die Tatsachen, dass der DAX mehrfach mit dem Versuch gescheitert sei, die untere Begrenzung der Ichimoku-Wolke zu überwinden, und dass sich der Index nicht oberhalb des 144-Tagedurchschnitts (15.494 Punkte) habe behaupten können. Zudem werde in Kürze eine Kreuzung der 55- mit der 100-Tagelinie - aktuell betrage der Abstand 3 Punkte - vollzogen. Im Nachgang derartiger Überschneidungen hätten häufig ausgeprägte Impulsbewegungen beobachtet werden können. Die Möglichkeit, dass sich dies wiederhole, sei durchaus vorhanden, zumal der DAX dabei sei, eine obere Wendeformation zu komplettieren und eine harmonische Bewegung vollendet worden sei. Supports würden sich bei 15.327 Zählern, 15.288 Zählern, 15.123 Zählern und 15.101 Zählern definieren lassen. Bei letztgenannter Marke handle es sich um den 200-Tagedurchschnitt. (20.10.2021/ac/a/m)