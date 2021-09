Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Teflon-DAX bleibt nichts hängen, so die Analysten der Helaba.Da es keine allgemeine Risk-off-Stimmung gebe, habe der deutsche Leitindex zwischenzeitlich sogar wieder deutlich zulegen können. Allerdings scheine die Luft nach oben dünner zu werden. Impulse, die zu einem Anstieg auf ein neues Allzeithoch geführt hätten, habe es jedenfalls nicht gegeben.Warnsignale vonseiten der technischen Indikatoren seien unverändert vorhanden. So mahne der unterhalb der Signallinie sinkende MACD zur Vorsicht. Auch der DMI und der nachgebende ADX würden nicht überzeugen. Letztlich seien neue Rekordstände aber weiterhin im Bereich des Möglichen und von einer überkauften Marktlage sei keine Spur. Das oft zitierte saisonale Muster stimme noch skeptisch, aber vielleicht sei in diesem (Spät)-Sommer nicht alles so wie gewohnt. (02.09.2021/ac/a/m)