Wieder kräftig steigende Zinsen am US-Anleihemarkt hätten die Tech-Aktien vor dem verlängerten Osterwochenende an der Wall Street ins Minus gedrückt. Lediglich der Dow (ISIN US2605661048/ WKN 969420) habe sein Minus eingrenzen können (Dow -0,33%, S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) -1,21%, NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) -2,14%). Ostermontag wenig verändert: Dow -0,11%, NASDAQ +0,13%.



Der weltgrößte Chipauftragsfertiger TSMC (ISIN US8740391003/ WKN 909800) rechne in diesem Jahr weiter mit sehr knappen Halbleiter-Kapazitäten. "Unsere Zulieferer stehen vor großen Herausforderungen in ihrer Lieferkette aufgrund der anhaltenden Auswirkungen von Covid-19, die zu Engpässen bei Arbeitskräften, Komponenten und Chips führen", habe TSMC-Chef C.C. Wei erklärt. TSMC gehe davon aus, dass die hohe Chipnachfrage langfristig anhalten werde. Wei habe von einem "Megatrend" gesprochen, der unter anderem durch die Nachfrage nach HPC-Chips für 5G und künstliche Intelligenz angetrieben werde. Für das laufende Quartal rechne TSMC mit einem weiteren Umsatzanstieg von bis zu 37% auf 17,6 bis 18,2 Mrd. USD, nachdem die Erlöse bereits im ersten Jahresviertel dank voller Auftragsbücher und steigender Preise um 36% angezogen hätten. Der Nettogewinn habe um 45% auf 202,7 Mrd. Taiwanesische Dollar (7 Mrd. USD) zugelegt.



Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T)-Chef Musk wolle den Nachrichtendienst Twitter (ISIN US90184L1026/ WKN A1W6XZ) für 41,4 Mrd. USD kaufen. Das gehe aus Dokumenten für die Aufsichtsbehörden hervor. Demnach biete Musk 54,20 USD je Twitter-Aktie. Doch der Konzern wehre sich mit einer "Giftpille" gegen eine Übernahme. Twitter habe die Auflegung eines häufig verwendeten Verfahrens bekannt gegeben, das Großinvestoren eine Erhöhung ihres Anteils erschweren solle. (19.04.2022/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Dem deutschen Aktienmarkt gelang vor dem Osterwochenende eine Stabilisierung (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) +0,62%; MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) +0,87%; TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) +0,27%), berichten die Analysten der NORD/LB.Der DAX habe somit sein Wochenminus von 3% auf knapp unter 1% eindämmen können. In dieser Woche könnte der Beginn der Saison der Quartalsberichte Rückenwind liefern. Doch das dominierende Thema bleibe auch in der neuen Woche der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Unsicherheiten.