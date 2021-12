Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Donnerstag sah es zunächst so aus, als hätten die Märkte erneut belastende Einflussfaktoren ausgeblendet, berichten die Analysten der Helaba.



Zunächst habe das von der FED erhöhte Tempo zur Inflationsbekämpfung für Kaufinteresse gesorgt. Bereits im späten Geschäft und insbesondere am Freitag habe sich das Bild aber wieder konträr dargestellt. Die deutschen Erzeugerpreise seien im November vor allem angesichts der höheren Energiepreise so deutlich wie seit 70 Jahren nicht mehr geklettert. Hinzu gekommen sei, dass sich die Serie negativer Entwicklungen beim ifo Geschäftsklimaindex fortgesetzt habe. Dies, die Meldungen zu Omikron und nicht zuletzt der große Verfall an den Terminbörsen hätten zur jüngsten Kursentwicklung beigetragen. Zudem würden die Marktteilnehmer zunehmend ihre Bücher für dieses Jahr schließen, sodass der "Buy-the-Dip-Effekt", der sonst im Jahresverlauf häufig zu beobachten gewesen sei, ausgeblieben sei. Das neue Jahr werde für die Aktienmärkte eine ganze Reihe von Herausforderungen bereithalten. Häufig würden die ersten Handelstage im Januar bereits eine grobe Indikation liefern. Das Timing der Handelsentscheidungen werde aller Voraussicht nach ein deutlich höheres Gewicht bekommen.



Der Ausflug des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) über die 21-, 55-, 100- und 144-Tagelinien sei nur von kurzer Dauer gewesen. Entsprechend sei auf der Unterseite der viel beachtete 200-Tagedurchschnitt (15.492) wieder in den Fokus gerückt. Knapp unterhalb verlaufe die Begrenzung der Ichimoku-Wolke, sodass in diesem Bereich die Weichen für die nächste Impulsbewegung gestellt werden könnten. Sollte diese nach unten führen, stelle der 200-Tage-EMA (15.259) das erste Kursziel dar. Die schwachen Futures würden auf eine Eröffnung in diesem Bereich schließen lassen, sodass sich das Bild wohl massiv eintrübe. (20.12.2021/ac/a/m)



