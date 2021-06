Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX kann einem bisweilen wie ein Stehaufmännchen vorkommen, so die Analysten der Helaba.Darüber hinaus sei bemerkenswert, dass die hohen Bewertungsniveaus scheinbar nur geringe Aufmerksamkeit erfahren und auch saisonale Aspekte bislang keine nennenswerte Rolle spielen würden. Die Anzahl der neu an den Aktienmarkt strömenden Privatanleger lasse ebenfalls aufhorchen. Aber wie heiße es so schön: "Der Markt hat immer Recht." Insofern gelte es, abzuwarten, bis konkrete Handelssignale entstünden. Sobald sie auftreten würden, sei damit zu rechnen, dass diese mit hoher Dynamik umgesetzt würden. Insbesondere da die Vola seit geraumer Zeit auf niedrigem Niveau verharre, wodurch die Basis für einen Momentum-Ausbruch vorhanden sei.Aus charttechnischer Sicht bleibe die aktuelle Konstellation weiterhin spannend, zumal sich wesentliche Trigger, allen voran die Marken bei 15.470, 15.458 und die 55-Tagelinie (15.392) in Reichweite befinden würden. Insbesondere ein nachhaltiger Rutsch unter den genannten Durchschnitt würde sicherlich zu einem deutlich höheren Abgabedruck führen. Auch hätte dies Auswirkung auf das Chance-Risikoprofil, zumal Positionierungen in Richtung des mittelfristigen Trends die größten Erfolgswahrscheinlichkeiten aufweisen würden. Weitere Supports seien bei 15.381, 15.317, 15.264 und 15.214 Zählern zu finden. (25.06.2021/ac/a/m)