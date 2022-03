Nicht übersehen werden sollte jedoch, dass alle Konfliktparteien signifikanten Risiken ausgesetzt seien. Das sollte in der Beurteilung der ökonomischen Folgen nicht unbeachtet bleiben. So würden die umfassenden Sanktionen schon in kurzer Zeit deutliche Spuren in der russischen Wirtschaft hinterlassen und spürbaren Druck auf den Kreml ausüben. Es verbleibe die Hoffnung, dass dadurch die politische Kosten-Nutzen Rechnung für die russische Regierung unattraktiver werde.



Trotz der aktuell schlechten Stimmung an den Aktienmärkten könnte ein Sekundäreffekt der kriegerischen Auseinandersetzung ein verlangsamter Zinserhöhungspfad in den USA sein, welcher stützend auf die Aktienmärkte wirken könnte. Im Euroraum würden die Analysten ohnehin aufgrund des Krieges sowie des ausgeprägten wirtschaftlichen Nord-Süd Gefälles keine grundsätzliche Zinswende erwarten. Daraus folge, dass die relative Attraktivität der Aktienanlage erhalten bleiben werde. Diese Aussage gelte umso mehr in realer Betrachtung, also unter Berücksichtigung der Inflationsraten.



Angesichts der vielzähligen Unsicherheiten, die mit den kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine einhergehen würden, würden die Analysten ihre Indexkursziele reduzieren. Gerade die räumliche Nähe Mitteleuropas zu den Kriegshandlungen setze diese Region erheblich höheren Risiken aus, als beispielsweise die USA. Die Analysten würden daher ihre Kursziele überproportional bei den europäischen Indices reduzieren und eine stärkere Umschichtung von Aktienpositionen in die Neue Welt empfehlen, gerade in solche Titel, die stärker inlandszentriert seien. (08.03.2022/ac/a/m)







Essen (www.aktiencheck.de) - Trotz eines enormen und beeindruckenden Widerstands wird die Situation für die Ukraine aufgrund des von Russland initiierten Angriffskrieges immer dramatischer, so die Analysten der National-Bank AG.Permanente Bombardierungen auch von zivilen Einrichtungen und Wohngebäuden, die Zerstörung ganzer Städte sowie eine Fluchtbewegung, wie sie Europa seit dem 2. Weltkrieg nicht mehr gesehen habe, würden die katastrophale Lage des Landes kennzeichnen. Die Auswirkungen der Kriegshandlungen seien immens und bedrückend und in ihren Größenordnungen momentan nicht quantifizierbar: So sei die Evaluierung der Folgewirkungen auf die Energiepreise, der Stabilität von Lieferketten, der Implikationen für die Konjunktur und die Unternehmen angesichts von Rückkoppelungseffekten der westlichen Sanktionen bzw. dem Wegbrechen von Absatzmärkten zum jetzigen Zeitpunkt angesichts der Ungewissheit über die Dauer, die Intensität und die regionale Ausweitung des Krieges kaum möglich.