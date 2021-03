Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nahm der Abgabedruck zeitweise zu und der Index näherte sich kurzzeitig der 14.400er Marke, zum Handelsende konnten die Verluste aber wieder wettgemacht werden, so die Analysten der Helaba.An den Aktienmärkten würden sich nun erste Reaktionen zeigen. Auch die Risikoaversion und die Gefahr, dass es bei der Vola zu einer dynamischen Ausbruchsbewegung kommen könnte, würden zunehmen.Noch habe sich am charttechnischen Gesamtbild bedingt durch die weiterhin intakte Konsolidierung wenig verändert. Dennoch würden die Risiken zunehmen und verschiedene Aspekte würden verstärkt in den Fokus rücken. Der langfristige MACD gehe sukzessive zurück, der 55-Tagedurchschnitt flache sich ab und zudem lasse die Trendintensität nach. Bemerkenswert sei zudem, dass die DAX-Werte im Durchschnitt mehr als 10% von ihren jeweiligen 52-Wochen-Hochs entfernt seien. Bei lediglich sechs Anteilsscheinen sei der Abstand weniger als 3%. Unterstützungen würden sich für den DAX bei 14.445, 14.367, 14.354 und 14.279 Zählern definieren lassen. (26.03.2021/ac/a/m)