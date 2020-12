Der Nikkei-225 habe 1,34% auf 26.788 Zähler gewonnen.



Die Auswirkungen der Corona-Pandemie hätten der Dt. Beteiligungs AG im GJ 2019/2020 (30.09.) einen Verlust von 16,8 (Vorjahr: +45,9) Mio. EUR eingebrockt. Das GJ 2020/2021 sehe der Finanzinvestor wieder optimistischer und rechne mit einem Konzerngewinn von 40 bis 45 Mio. EUR.



Der Chip-Zulieferer Siltronic stehe nach eigenen Angaben vor der Übernahme durch den Rivalen Global Wafers aus Taiwan. Der Konzern biete 125 EUR je Aktie. Der Angebotspreis entspreche einer Prämie von 48% gegenüber dem volumengewichteten XETRA-Durchschnittskurs der letzten 90 Tage, habe Siltronic mitgeteilt. Der Vorstand halte den Kaufpreis für "attraktiv und angemessen". Zudem gehe das Siltronic-Management davon aus, dass der Großaktionär Wacker Chemie seinen 30,8%-igen Anteil an Siltronic zum gebotenen Preis andienen werde.



Der US-Konzern S&P Global kaufe für 44 Mrd. USD inklusive Schulden den Finanzdaten-Anbieter IHS Markit, wie die beiden Unternehmen am Montag mitgeteilt hätten. Der Deal, der vollständig in Aktien abgewickelt werde, sei die größte Übernahme des Jahres und solle nach Vorliegen der entsprechenden Genehmigungen im zweiten Halbjahr 2021 abgeschlossen werden.



Der Euro habe kurzzeitig die Marke von 1,20 USD knacken, dieses Niveau aber nicht halten können.



Die Unklarheit über das weitere Vorgehen der OPEC+ im Hinblick auf die Fördermengen habe die Ölpreise unter Druck gesetzt. Der anhaltende Optimismus an den Finanzmärkten habe beim Goldpreis erneut für niedrigere Notierungen gesorgt. (01.12.2020/ac/a/m)







Getragen von der Meldung, dass Moderna als erstes Unternehmen die Zulassung seines Corona-Impfstoffs in der EU beantragen will, ging es für den deutschen Aktienmarkt zunächst weiter nach oben. Eine schwächere Wall Street habe allerdings kurz vor Handelsschluss für ein Abgleiten in den Negativbereich gesorgt; eine Ausnahme habe der TecDAX gebildet (DAX -0,33%, MDAX -0,25%, TecDAX +0,58%). Die Meldung, dass Siltronic übernommen werden solle, habe die Aktie des Waferherstellers um 7,62% nach oben schnellen lassen. Dow Jones -0,91%, S&P-500 -0,46%, Nasdaq-Comp. -0,06% hätten einen außergewöhnlich starken November (+11,8%) mit Gewinnmitnahmen beendet.