Seien ein Ende des Lockdowns und eine Wiederöffnung der Wirtschaft Vorboten für das Ende von Wachstumsstrategien im Jahr 2021? Alexander Roose glaube das nicht. Für Anleger mit dem richtigen, langen Zeithorizont sei dies lediglich eine kurzzeitige Umstellung und eine Gelegenheit, langfristige Überzeugungen aufzustocken. Unter Berücksichtigung der Entwicklung von strukturellen Trends erwarte er letztendlich eine Verschiebung vom Höhepunkt der Polarisierung zu einer Normalisierung, rechne aber nicht mit einer dauerhaften Änderung der Gangart, d.h. einer massiven Rotation zwischen den Investment-Stilen Growth und Value.



Vor diesem Hintergrund bleibe Value-Investing so relevant wie je zuvor. Entscheidend sei jedoch, "Value" richtig zu definieren und sich die relevanten Kennzahlen anzusehen. Betrachte man lediglich statische Multiplikatoren von Unternehmen, wie das Kurs-Buchwert-Verhältnis, erhalte man verzerrte Ergebnisse. Man sollte sich nicht allein auf solche Kennzahlen konzentrieren, sondern vielmehr verstehen, wie ein Unternehmen sein Geld verdiene. Dies geschehe immer mehr durch das Investieren in immaterielle Vermögenswerte wie etwa Softwareentwicklung, digitale Fähigkeiten, Forschung und Entwicklung, usw. Diese seien naturgemäß besser skalierbar als materielle Vermögenswerte - nicht nur durch Größen-, sondern auch durch Vernetzungseffekte.



Immer wenn ein Unternehmen investiere, sei es wichtig zu verstehen, ob dies mit einer stärkeren Generierung von Cashflow in der Zukunft verbunden sei, d.h. mit einer Rendite auf das investierte Kapital, die höher sei als die Kapitalkosten. Kurzlebigere Aktiva, die oft eher "materieller" Natur seien, würden Cashflow-Profile aufweisen, die dichter an der Gegenwart lägen, denen es aber häufig nicht gelinge, ein Wachstum des Cashflows mit einer Kapitalrendite zu erzielen, die über den Kapitalkosten liege. Hierdurch werde Shareholder Value vernichtet. DPAM rate Anlegern stattdessen, in Unternehmen zu investieren, die ihren freien Cashflow im Laufe der Zeit steigern würden, indem sie - unter anderem - in immaterielle Vermögenswerte investieren würden, ungeachtet dessen, ob es sich um Large- oder Small-Caps handle.



Abschließend noch ein Blick darauf, wie sich die Inflation in den kommenden Jahren auf die Aktienmärkte auswirken könnte. Manche Berichte würden die Wahrscheinlichkeit von hoher Inflation in naher Zukunft mit potenziell dramatischen Auswirkungen auf Aktien aufgrund ihrer Sensitivität in Bezug auf die längerfristigen Finanzierungskosten unterstreichen. DPAM sehe dies gelassener. Auch wenn die Inflation angesichts des erheblichen Anstiegs der Geldmenge durchaus auf 2 bis 3% steigen könnte, sehe Alexander Roose keinen Grund anzunehmen, dass die Ertragskraft von Aktien stark darunter leiden könnte. Aktien würden nicht nur einen Inflationsschutz aufgrund des großzügigen Renditeabstands gegenüber Staatsanleihen bieten. Die Multiplikator-Kennzahlen von börsennotierten Unternehmen dürften nicht dramatisch leiden, solange die Inflation unter Kontrolle bleibe. (22.12.2020/ac/a/m)







Brüssel (www.aktiencheck.de) - Mit Blick auf die Entwicklung an den Aktienmärkten im kommenden Jahr ist Alexander Roose, CIO Fundamental Equity bei Degroof Petercam Asset Management (DPAM), insgesamt optimistisch, aber nur zurückhaltend optimistisch, insbesondere gegenüber dem Konsens unter Sell-Side-Experten.Die Märkte seien im Jahr 2020, das von einem Höhepunkt der Polarisierung gekennzeichnet gewesen sei, heftig durchgeschüttelt worden. Man sollte unbedingt auch bedenken, dass eine Normalisierung (d.h. die Wiederöffnung der Wirtschaft) von den Märkten bereits vorweggenommen worden sei, was die Marktentwicklung seit der Veröffentlichung der Nachrichten über die Impfstoffzulassungen belege. Irgendwann im Jahr 2021 könnte die Realität wieder einsetzen mit potenziellen Risiken von zu hohen Erwartungen, Sorgen über hohe Verschuldungsgrade, Spitzenwerte bei der Liquidität usw. Beim Kaufen so genannter COVID-19-Verlierer sollte man selektiv vorgehen und sich auf langfristige, strukturelle Trends konzentrieren, um bestmöglich für jeglichen künftigen Gegenwind gerüstet zu sein.