Die Abdiskontierung werde meist mit einem Marktzins, wie etwa dem US-Dollar Libor vorgenommen. In den USA rentiere der US-Dollar Libor mit drei Monaten Laufzeit bei 0,25% und somit nahe Null. Rechne man mit diesem Zinssatz, sei jeder Gewinn, egal ob er heute oder in zehn Jahren anfalle, nahezu gleich viel wert. Lasse man den Zins auf 0% fallen - keine abwegige Annahme - dann entsprächen 100 US-Dollar Jahresgewinn stets den heutigen 100 US-Dollar, selbst wenn er in 100 Jahren erwirtschaftet werde. Da nach dem herkömmlichen Konzept die Bewertung einer Aktie in vereinfachter Form der Summe der abdiskontierten zukünftigen Gewinne entspreche, müsse der Aktienkurs in Richtung unendlich gehen (wenn das Unternehmen unendlich existiere). Damit sei es aber gleichgültig, ob das zu bewertende Unternehmen 1 US-Dollar Gewinn pro Jahr mache oder 1000 US-Dollar Gewinn. Am Ende komme eine unendliche Summe heraus.



Gut, das sei jetzt vielleicht doch etwas zu mathematisch gedacht. Aber der Punkt sollte dennoch klar geworden sein: Mit den herkömmlichen Maßstäben komme man nicht weiter bei der Frage, ob etwa der NASDAQ-Aktienindex überbewertet sei oder nicht. Im Grunde genommen lasse sich bei einem Zinsniveau nahe 0% jedes Kursniveau rechtfertigen. Es sei so, als ob die Schwerkraft aufgehoben worden sei.



Und damit werde eine Sache klar: Sobald sich die Zinsen auch nur etwas von der Nullgrenze lösen würden, komme die Schwerkraft wieder zum Tragen und würde dann zu einem Absturz des Aktienmarktes führen. Dabei würde auch eine aufkommende Fantasie genügen, dass in fünf Jahren die Zinsen steigen würden, um erhebliche Kursverluste heute auszulösen. Und deswegen werde der amerikanische Aktienmarkt auf absehbare Zeit sehr volatil bleiben. Das zeige bereits jetzt der hohe Stand des VIX-Volatilitätsindex, der die durch Optionen eingepreiste implizite erwartete Schwankung des S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) abbilde. Der VIX-Index liege derzeit mit 30,8 Punkten deutlich über seinem 30-jährigen Durchschnitt von 19,4 Punkten.



Was bedeute das für die deutschen und europäische Aktien? Hier sei die Bewertung eigentlich sogar noch komplizierter, weil etwa der Euribor, den man als Abdiskontierungsfaktor heranziehen könnte, im negativen Bereich liege. Ein negativer Abzinsungsfaktor bedeute aber, dass zukünftige Überschüsse sogar mehr wert seien als heutige Gewinne. Damit lasse sich nicht rechnen. Fakt sei, dass der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) rund 4% unter seinem Stand von vor dem coronabedingten Aktienmarkteinbruch am 22. Februar liege, in Frankreich und Spanien seien es gar zwischen -16% bzw. -29%. Diese Diskrepanz zwischen europäischen Werten und amerikanischen sei in erster Linie darauf zurückzuführen, dass in den USA die Technologiewerte die Aktienmärkte dominieren würden. So habe der Technologiesektor im S&P 500-Index ein Gewicht von rund 28%, im STOXX Europe 600 (ISIN EU0009658202/ WKN 965820) nur von 7%.



Old Economy dominiere den Markt und das bedeute, dass viele Unternehmen möglicherweise in zehn Jahren nicht mehr existieren würden. In diesem Fall könne man aber auch nicht die Gewinne über eine unendliche Anzahl von Jahren aufsummieren, während viele Anleger der Meinung sein dürften, dass das für die amerikanischen Technologieriesen durchaus gemacht werden könne. Darüber lasse sich sicherlich trefflich streiten. Setze man die traditionellen Bewertungsmaßstäbe an, ergebe sich beim S&P 500 eine Überbewertung von rund 45%, beim DAX von 29%. Hier erkenne man also auch beim deutschen Index eine gewisse Schwerelosigkeit. Entsprechend gelte auch hier: Man sollte mit hoher Volatilität rechnen und auch damit, dass sich der DAX gegebenfalls einem Aktienmarkteinbruch in den USA kaum werde entziehen können. (Ausgabe vom 10.09.2020) (11.09.2020/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die amerikanischen Aktien erinnern an die wilden Jahre der zweiten Hälfte der 1990er Jahre bis zum Frühjahr 2000, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Verzweifelt hätten Analysten damals nach neuen Bewertungsmaßstäben gesucht, denn die herkömmlichen Konzepte, die sich auf so altmodische Begriffe wie zukünftige Gewinne bezogen worden, hätten sich nicht mehr anwenden lassen. Die meisten neuen Technologieunternehmen an der NASDAQ (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) hätten damals vor allem Verluste, wohl aber Kursgewinne erwirtschaftet. Also habe man neue Indikatoren wie etwa Klickraten, Userzahlen erschaffen oder sich die Cash-Burn-Rate angeschaut (wieviele Monate dauere es, bis das Eigenkapital aufgebraucht sei?) und dadurch versucht, zumindest relative Bewertungsmaßstäbe zu finden. Wie das Ganze geendet habe, sei bekannt.Die heutige Debatte darüber, ob die Technologiewerte in den USA richtig bewertet seien, nachdem zwischenzeitlich der NASDAQ ein neues Allzeithoch erklommen habe, gehe in eine ähnliche Richtung. Allerdings würden dieses Mal nicht die Gewinne fehlen - die seien bei den meisten Unternehmen vorhanden - sondern ein sinnvoller Abdiskontierungsfaktor, also ein Faktor, mit dem man die Gewinne von morgen abzinse, bevor man sie aufaddiere und den fairen Kurs schätze. Denn ein Gewinn von 100 US-Dollar in zehn Jahren sei üblicherweise weniger wert als ein Gewinn von 100 US-Dollar heute.