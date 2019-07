Abfindungen für Tausende ausscheidende Mitarbeiter, höhere Kosten für aktienbasierte Vergütungen, schwächelnder Lizenzverkauf in Asien und Übernahmekosten hätten den Gewinn des Softwarekonzerns SAP in Q2 geschmälert. Das Betriebsergebnis sei von April bis Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut ein Fünftel auf 827 Mio. EUR gesunken. Bereinigt um Sonderfaktoren habe sich der operative Gewinn hingegen um 11% auf 1,82 Mrd. EUR verbessert und damit etwas unter den Erwartungen gelegen.



Der Pharmakonzern Novartis AG (ISIN CH0012005267 / WKN 904278) habe nach einem Umsatz- und Gewinnwachstum im ersten Halbjahr erneut seine Prognose angehoben und peile nun ein Umsatzplus im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich an. Das bereinigte Betriebsergebnis solle im niedrigen bis mittleren Zehnprozentbereich wachsen. Treiber seien das Medikament Cosentyx gegen Schuppenflechte sowie das Herzmedikament Entresto. Das bereinigte Betriebsergebnis habe sich in Q2 zu konstanten Wechselkursen um ein Fünftel auf 3,65 Mrd. USD erhöht.



Zukäufe und Preiserhöhungen hätten dem Aromen- und Dufthersteller Givaudan im ersten Halbjahr 2019 ein deutliches Wachstum beschert. Der Umsatz des Weltmarktführers sei um 15,7% auf 3,1 Mrd. CHF geklettert. Der Gewinn habe dagegen unterdurchschnittlich um 2,3% auf 380 Mio. CHF zugelegt. An den mittelfristigen Zielvorgaben habe Givaudan festgehalten.



Plane die EZB tatsächlich eine neue Bewertung des Inflationsziels? Bei den Marktteilnehmern würden sich die Spekulationen auf eine lange Phase der lockeren Geldpolitik mehren, die den EUR unter Druck gebracht habe.



Neue Vorkommnisse am Persischen Golf: Was hätten die Ölpreise getan? Sie hätten sich etwas von ihren Vortagesverlusten erholt, doch dann hätten Anleger die Verschärfung des Handelskonflikts härter bewertet und die Ölnotierungen ins Minus gedrückt. Der Goldpreis habe ein neues Jahreshoch erklommen. Laut Charttechnik würden nächste stärkere Widerstände bei 1.500 USD auftauchen. Nach unten sollte die Marke von 1.400 USD halten. (19.07.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Sommer kehrt zwar nach Deutschland zurück, aber noch nicht auf das deutsche Börsenparkett ( DAX -0,92%, MDAX -0,74%, TecDAX -1,32%), so die Analysten der Nord LB.Die trüben Konjunkturdaten in Japan und einige enttäuschende Quartalsberichte/ Aussichten, vor allem SAP (-5,61%), hätten Anlegern die Stimmung verhagelt.Auch an der Wall Street habe sich die Stimmung eingetrübt. Der Kurseinbruch von Netflix um rund 10% habe die positiven Ergebnisse wie z.B. von eBay (+2%) und IBM (+4,6%) überschattet. Nikkei 225 notiere aktuell deutlich fester mit 21.459,13 Punkten.