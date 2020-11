Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Über einen längeren Zeitraum drängte sich der Eindruck auf, als würden die Marktteilnehmer an den Aktienmärkten die von der Corona-Krise ausgehenden Risiken vollständig ausblenden, berichten die Analysten der Helaba.



Der Rücksetzer des VDAX (ISIN: DE000A0DMX99, WKN: A0DMX9) vom Spitzenwert bei rund 42 auf unter 23 habe diesen Eindruck zudem untermauert. An der Wall Street sei es zuletzt zu einem deutlichen Anstieg der Vola gekommen. Steigende Corona-Neuinfektionszahlen und über 250.000 Todesfälle in den USA im Zuge der Pandemie scheinen zu einer Neubewertung der Risiken zu führen, so die Analysten der Helaba. Auch die Ausführungen von EZB-Chefin Lagarde hätten Gehör gefunden. Sie habe von Erwartungen gesprochen, dass die Wirtschaft der Euro-Zone durch die Auswirkungen des raschen Anstiegs der Infektionen und der Wiedereinführung von Eindämmungsmaßnahmen schwer getroffen werde. Die zuletzt dominierenden Hoffnungen im Zusammenhang mit Corona-Impfstoffen hätten im Zuge dessen an Gewicht verloren. Weiterhin gelte es auch zu berücksichtigen, dass auf dem erreichten Kursniveau bereits sehr viel positive Erwartung eingepreist worden sei.



Der Support bei 13.048 Zählern in Form einer Strukturmarke habe vom DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern auf Schlusskursbasis verteidigt werden können. Interessant sei es auch zu beobachten, dass sowohl der 55- als auch der 100-Tagedurchschnitt ihren kurzzeitigen Anstieg bereits wieder beendet hätten. Nicht allein deshalb seien die Risiken für einen Rücksetzer wieder höher zu gewichten. Bei 12.900 Zählern sei die Begrenzung der Ichimoku-Wolke zu finden, weitere Unterstützung gehe von den Marken bei 12.805 und 12.775, dort seien die genannten Durchschnitte zu finden, aus. (20.11.2020/ac/a/m)

