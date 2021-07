Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) präsentierte sich am Dienstag angesichts einer Reihe negativer Meldungen, so gingen beispielsweise die Auftragseingänge für die deutsche Industrie überraschend deutlich und so stark wie seit April 2020 nicht mehr zurück, zunächst bemerkenswert robust, so die Analysten der Helaba.



Andere Themen wie der steigende Ölpreis oder der Mega-Schiffsstau in China (5% aller Kapazitäten seien dadurch gebunden) seien ebenfalls lange Zeit ausgeblendet worden. Auf der anderen Seite werde weiterhin mit einem Wachstumsschub gerechnet, wie Italiens Notenbankchef unterstrichen habe. Angesichts schwacher Handelsumsätze oder der fehlenden Schwungkraft sowie widersprüchlicher Signale seitens der Charttechnik könne die Stimmung jederzeit kippen. Auch die in der kommenden Woche in den USA an Fahrt aufnehmende Quartalsberichtssaison habe das Potenzial, für größere Kursausschläge zu sorgen. Insbesondere wenn die bereits eingepreisten, hohen Erwartungen nicht erfüllt werden sollten. Auch der Ausblick der Unternehmen werde von großer Bedeutung sein. Der V-DAX (ISIN: DE000A0DMX99, WKN: A0DMX9) scheine im Bereich der 17er-Marke einen Boden zu bilden.



EINSCHÄTZUNG MIT MARKTTECHNIK: Die Tatsache, dass sich der DAX unterhalb der 21-Tage-Linie abgeschwächt habe, verdeutliche, dass das Momentum auf der Oberseite fehle Zudem weise der genannte Durchschnitt keine steigende Tendenz mehr auf, auch würden die Indikatoren überwiegend negative Signale liefern. Insofern seien die Risiken aus technischer Sicht höher zu gewichten. Zu einer deutlichen Eintrübung des Gesamtbildes würde es jedoch erst mit einem Rutsch unter die 55-Tage-Linie (15.440) sowie die bei 15.336 Zählern verlaufende Strukturprojektion kommen. (07.07.2021/ac/a/m)

