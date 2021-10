Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Kombination aus positiven Vorgaben von den Überseebörsen - die US-Indices bestätigten zuletzt die neuen Rekordmarken -, gute Quartalsergebnisse und technische Faktoren, nachdem der DAX die 55- und 100-Tagelinie übersprungen hat, sorgten am deutschen Aktienmarkt für steigende Kurse, so die Analysten der Helaba.Nachdem der DAX zunächst in der Lage gewesen sei, sich von der 144-Tagelinie (15.513) nach oben abzusetzen, sei im Verlauf auch der Sprung über die 55- und die 100-Tagelinie gelungen. Bemerkenswert sei zudem, dass eine Kurslücke ausgebildet worden sei. Um welche Art es sich dabei handele, müssten die kommenden Tage zeigen.Spannend sei auch, ob die Schwungkraft des DAX für weitere Kurssteigerungen ausreiche. Einerseits habe sich in der Vergangenheit die Widerstandszone mit den Begrenzungen bei 15.760 und 15.920 Zählern als recht massiv herauskristallisiert. Auch das Doppeltop (16.006/16.030) dürfte im Falle eines weiteren Anstiegs erneut eine Wirkung entfalten. Der ADX weise mit 16,47 weiterhin einen zu geringen Wert auf, auch die Umsatzentwicklung sei alles andere als idealtypisch. (27.10.2021/ac/a/m)