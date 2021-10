Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX bewegt sich aktuell innerhalb einer 200-Punkte-Range, so die Analysten der Helaba.Darüber hinaus gelte es, auch die Situation auf dem chinesischen Immobilienmarkt im Blick zu behalten. Die Anleger und die Immobilienkäufer von Evergrande würden weiterhin auf Geld oder die Übergabe ihrer Wohnungen warten. Indes sei bekannt geworden, dass die Preise für Neubauwohnungen in China erstmals seit sechs Jahren gefallen seien. Auch die Berichtssaison stehe im Zentrum der Aufmerksamkeit. Heute würden hierzulande die Bücher von SAP geöffnet. In den USA würden beispielsweise American Airlines Mattel , SNAP Inc. ( ISIN US83304A1060 WKN A2DLMS ) und Southwest Airlines ihre Zahlen präsentieren.Im Zuge einer steilen Aufwärtsbewegung des DAX, die bei 14.818 Zählern begonnen habe, scheine der kurzfristig verbleibende Spielraum auf der Oberseite überschaubar. Zumal der Index mehrfach mit dem Versuch gescheitert sei, die untere Begrenzung der Ichimoku-Wolke (15.538) zu durchbrechen und zudem die 144-Tagelinie nicht nachhaltig habe übersprungen werden können. Bis zur Kreuzung der 55- mit der 100-Tagelinie würden lediglich zwei Indexpunkte fehlen. Supports würden sich bei 15.420, 15.338, 15.288, 15.123 und 15.108 Zählern definieren lassen. (21.10.2021/ac/a/m)