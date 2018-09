Dank neuer Schuh- und Kleidungskollektionen habe Nike die Erlöse in Q1 um 10% auf USD 9,95 Mrd. steigern können. Der Nettogewinn sei um 15% auf USD 1,09 Mrd. gestiegen.



Für Mai 2019 sei der Wechsel an der Spitze von Daimler angekündigt, der Schwede Ola Källenius (Forschungsvorstand) übernehme von Dieter Zetsche. NORD/LB-Analyst Schwope kommentiere: "Positive Kursreaktionen sind zu erwarten, wenn Källenius nächstes Jahr Aufräumarbeiten angeht, die bei einem CEO in seinen letzten Monaten nicht mehr konsequent verfolgt werden. Grundsätzlich täte Daimler aber auch eine Blutauffrischung von außen gut, um unabhängigere Blickwinkel ins Unternehmen zu bekommen."



Fusionsgerüchte um die Deutsche Bank (mit UBS oder Commerzbank) würden kein Ende nehmen, würden allerdings von allen Verantwortlichen ins Reich der Fiktion verwiesen. Derweil habe der Finanzvorstand von Deutschlands größtem Geldhaus bereits drei Tage vor Quartalsschluss einen Gewinneinbruch für Q3 angekündigt.



Der Euro habe am Mittwoch leicht verloren und bei USD 1,1740 notiert, was einem Minus von 0,2% entspreche; heute Morgen sei der Kurs weiter nach unten gegangen, allerdings würden von zahlreichen heute zur Veröffentlichung anstehenden Konjunkturdaten Impulse für eine Besserung erwartet. Das Britische Pfund sei gegenüber dem USD stabil geblieben.



Drohende Lieferengpässe und steigende Nachfrage würden die Ölpreise seit sechs Wochen nach oben katapultieren. Gestern habe es einen leichten Rückschlag gegeben: Brent habe 0,3% verloren, WTI 0,8%. Der Goldpreis sei am Nachmittag auf USD 1.194,25 pro Feinzunze festgelegt worden und damit rund USD 6,50 niedriger als am Vortag. (27.09.2018/ac/a/m)





FrankfurtHannover (www.aktiencheck.de) - Anleger haben sich angeblich vor dem FED-Entscheid wie schon tags zuvor zurückgehalten; am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,09%, MDAX +0,32%, TecDAX -0,11%) bewegte sich wenig, so die Analysten der Nord LB.RWE ( ISIN DE0007037129 WKN 703712 ) sei mit +1,98% an der Spitze gewesen, thyssenkrupp mit -2,29% am Ende des DAX. Besonders im späten Geschäft und damit als Reaktion auf den Zinsschritt der FED hätten die Indices an der Wall Street ( Dow Jones -0,4%, S&P-500 -0,3%, Nasdaq -0,2%) Einbußen zu verzeichnen gehabt. Nike habe 1,3% verloren, auch die meisten Bankenwerte hätten bis zu 2% eingebüßt, IBM dagegen habe 1,8% zulegen können.Der Nikkei-225 notiere nahezu unverändert bei 23.892,70 Punkten.