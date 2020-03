Wirecard sehe bisher keinen Anlass für eine Korrektur seiner Bilanzen. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG habe in einem weitestgehend abgeschlossenen Prüfbericht darüber informiert, dass sich aus heutiger Sicht keine substanziellen Feststellungen ergeben würden, die für die Jahresabschlüsse 2016 bis 2018 zu Korrekturbedarf führen würden. Die Untersuchung des Dritt-Partnergeschäfts (TPA) dauere u. a wegen aufwendigerer Recherchen und Reiserestriktionen noch voraussichtlich bis 22. April.



Die Auswirkungen des Coronavirus hätten den VW (ISIN DE0007664039 / WKN 766403)-Absatz im Februar gebremst. Mit 546.300 Fahrzeugen seien weltweit rund 25% weniger Autos zu den Kunden gerollt. Erwartungsgemäß seien die Auslieferungen in China mit -74% am stärksten eingebrochen.



Fraport rechne 2020 wegen des Nachfrageeinbruchs durch die Corona-Krise mit deutlich weniger Gewinn, habe aber noch keine detaillierten Zahlen nennen wollen. In der ersten Märzwoche seien z.B. in Frankfurt 30% weniger Fluggäste gezählt worden. Pro ausbleibendem Passagier rechne Fraport mit einem negativen Effekt von 10 bis 14 EUR auf das operative Ergebnis. 2019 sei der Konzernumsatz noch um 6,5% auf rund 3,7 Mrd. EUR gestiegen. Das EBITDA habe um 4,5% auf knapp 1,2 Mrd. EUR zugelegt, das Konzernergebnis habe durch Abschreibungen und einem Anteilsverkauf 10% niedriger bei 454 Mio. EUR gelegen.



Die RTL Group habe 2019 bei Rekorderlösen von 6,6 Mrd. EUR (+2,2%) einen leichten Rückgang beim bereinigten EBITA auf 1,16 Mrd. EUR (-1,3%) hinnehmen müssen. Hintergrund des Gewinnrückgangs seien Investitionen in Streamingdienste gewesen.



Die TUI habe angekündigt, den größten Teil der Reiseaktivitäten bis auf weiteres auszusetzen und gleichzeitig die Prognose für das Geschäftsjahr 2020 kassiert.



Das geplante umfangreiche Hilfspaket der Bundesregierung habe den Euro nicht stimulieren können. Belastet habe vor allem der starke Anstieg der Coronavirus-Infizierten in Italien/Spanien.



Öl habe von einer etwas verringerten Risikoaversion und von militärischen Spannungen im Ölförderland Irak profitiert. Die Aussicht auf Finanzhilfen habe den Börsen geholfen, das Gold aber im Gegenzug weiter unter Druck gebracht. (16.03.2020/ac/a/m)







