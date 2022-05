Trotz eines schwierigen Marktumfelds geprägt von Lieferkettenengpässen und Kosteninflation hätten die Zahlen zum ersten Quartal 2022 von Fresenius (ISIN DE0005785604/ WKN 578560) überzeugen und die Erwartungen sowohl beim Umsatz also auch Gewinn übertreffen können. Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr sei bestätigt worden, wonach man unter anderem von einem währungsbereinigten Anstieg des Konzernumsatzes im mittleren einstelligen Prozentbereich ausgehe.



Nachdem der Volkswagen Konzern (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) bereits Mitte April mittels vorläufiger Zahlen berichtet habe, dass er im ersten Quartal neuerlich üppig verdient habe, lege er nun nach und halte trotz der wirtschaftlichen Turbulenzen durch den Krieg in der Ukraine und steigender Kosten an seinem Ausblick für das laufende Jahr fest. Europas größter Autokonzern habe heute früh bei der Vorlage der Quartalsbilanz seine Prognose bekräftigt, wonach der Umsatz 2022 um 8% bis 13% steigen und die operative Rendite in einer Spanne zwischen 7% und 8,5% liegen solle. Sorgen mache man sich in Wolfsburg hingegen weiterhin um die Teile- und Rohstoffversorgung (Stichwort: Gas).



Pfizer (ISIN US7170811035/ WKN 852009) habe weiterhin von einer hohen Nachfrage nach dem COVID-19-Impfstoff Comirnaty als auch dem COVID-19-Medikament Paxlovid profitiert und somit im jüngsten Quartalsbericht die Erwartungen in puncto Umsatz und Gewinn übertreffen können.



Der norwegische Energiekonzern Equinor (ISIN NO0010096985/ WKN 675213) habe dank hoher Öl- und Gaspreise ein Rekordergebnis eingefahren. Der operative Gewinn habe sich im ersten Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahr mehr als verdreifacht und mit USD 18,0 Mrd. über den Markterwartungen von im Schnitt USD 17,1 Mrd. gelegen. (04.05.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die Raiffeisen Bank International (ISIN AT0000606306/ WKN A0D9SU) veröffentlichte im ersten Quartal einen Konzerngewinn von EUR 462 Mio., welcher aufgrund der gestiegenen Erträge deutlich über dem Konsens lag, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Prognose für 2022 sei wegen der höheren Risikokosten und des geringeren Kreditwachstums revidiert worden. Für das Jahr 2022 werde etwa ein Anstieg des Zinsüberschusses im hohen einstelligen Prozentbereich und des Provisionsüberschusses um einen mittleren einstelligen Prozentsatz angepeilt. Zudem erwarte man für 2022 ein stabiles Kreditvolumen mit einem Wachstum im mittleren einstelligen Bereich in den Kernmärkten CE und SEE. Die mittelfristige Eigenkapitalrentabilitäts- und Ausschüttungsziele seien ausgesetzt worden.