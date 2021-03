Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Richtungsprognosen für den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) können bisweilen sehr herausfordernd sein, auf die aktuelle Situation trifft dies insbesondere zu, so die Analysten der Helaba.



Zumal der DAX seit geraumer Zeit immer wieder in der Lage sei, vermeintliche Belastungsfaktoren auszublenden oder nur sehr kurzfristig darauf zu reagieren, um anschließend zur Tagesordnung überzugehen. Insofern stelle sich die Frage, ob die Marktteilnehmer möglicherweise zu sorglos agieren würden. Zumal die Corona-Pandemie noch verschiedene Herausforderungen nach sich ziehen werde. Einer neuen Studie zufolge stünden hierzulande derzeit 25.000 Unternehmen vor dem Aus, auch die für die Industrie so wichtigen Lieferketten würden verstärkt gestört. Die Blockade des Suez-Kanals habe dies deutlich gemacht, aber auch andere Nachschubquellen - beispielsweise beklagte die Automobilbranche zuletzt fehlende Chips - seien beeinträchtigt. Während andere Assetklassen teils deutliche Reaktionen vollziehen, scheinen die Aktienmärkte immun zu sein, so die Analysten der Helaba. Die Vola habe sich am Freitag angesichts dessen wieder abgeschwächt.



Trotz der weiterhin vorhandenen Diskrepanzen zwischen dem Kursverlauf und verschiedenen Indikatoren habe sich der DAX zuletzt wieder seinem Allzeithoch bei 14.804,01 Zählern genähert. Dennoch seien eine zu geringe Bewegungsdynamik und südwärts kippende Indikatoren zu konstatieren. Widerstände seien in Form von Projektionen bei 14.833, 14.902 und 14.953 Zählern zu finden. Von den Marken bei 14.639, 14.542, 14.509 und 14.445 Punkten gehe Unterstützung aus. (29.03.2021/ac/a/m)

