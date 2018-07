Der Nikkei-225 habe verloren und liege aktuell bei 21.863,86 Zählern.



BMW (ISIN DE0005190003 / WKN 519000) habe nach den Worten von Vorstandschef Krüger einen Großauftrag für Batteriezellen an den chinesischen Batterieproduzenten CATL vergeben. Für den Milliardenauftrag würden die Chinesen ein Werk in Europa, vermutlich in Thüringen errichten wollen.



Nach Gewinnwarnung von Deutschlands größter Reederei HapagLloyd (ISIN DE000HLAG475 / WKN HLAG47) sei die im SDAX gehandelte Aktie um mehr als 20% eingebrochen.



Novartis wolle die Augenheilsparte Alcon abspalten. Der Schweizer Pharmakonzern habe das kriselnde Geschäft im vergangenen Jahr auf den Prüfstand gestellt. Der Schritt erfordere noch die Zustimmung der Aktionäre auf der im Februar 2019 stattfindenden HV. Wie Novartis weiter bekannt gegeben habe, wolle man bis Ende 2019 einen Aktienrückkauf über 5 Mrd. USD durchführen.



Nike habe im abgelaufenen Quartal dank einer starken Steigerung im internationalen Geschäft - vor allem in China - und einer Trendwende im Heimatmarkt den Umsatz um 13% auf 9,8 Mrd. USD gesteigert. Der Nettogewinn habe sich ebenfalls um rund 13% auf 1,14 Mrd. USD erhöht. Nike habe zudem ein 15 Mrd. USD schweres Aktienrückkaufprogramm angekündigt.



Der Euro habe hinzugewinnen können, nachdem man sich beim EU-Gipfel auf einen Kompromiss in der Migrationspolitik geeinigt habe. Er habe am Freitagabend bei 1,1643 USD gestanden, die EZB habe zuvor den Referenzkurs auf 1,1658 USD festgelegt.



Mit den Ölpreisen gehe es weiter steil nach oben: Brent (+2,2%) habe bei fast 80 USD notiert, WTI habe 0,6% zugelegt. Der Goldpreis pendle weiterhin um die Marke von 1.250 USD. (02.07.2018/ac/a/m)







