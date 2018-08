Nachdem mittlerweile etwa 250 Unternehmen aus dem S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) berichtet hätten, zeichne sich ab, dass sich der Anteil der Unternehmen, die bei den Gewinnen und den Umsätzen positiv überrascht hätten, erneut gestiegen sei. Dies hänge unter anderem mit dem kräftigen Wirtschaftswachstum im 2. Quartal zusammen. Aber auch die möglichen Auswirkungen des Handelskonflikts seien weniger thematisiert worden als befürchtet. Die meisten der bisher verhängten Zölle seien Anfang Juli in Kraft getreten, sodass die tatsächlichen Auswirkungen erst im 3. Quartal spürbar würden. Folglich verlagere sich das negative Überraschungspotenzial auf Oktober, wenn die nächste Berichtssaison beginne; insbesondere falls während des Sommers weitere Güter mit Zöllen belegt würden.



Noch gehen wir in unserem Basisszenario davon aus, dass die Erwartungen zu pessimistisch sind, sich der ökonomische Sachverstand in der Politik durchsetzen wird und keine deutliche Eintrübung der Konjunktur bevorsteht, so die Experten von Swisscanto Invest. Obschon die USA für die aktuelle Unsicherheit verantwortlich sind, halten die Experten von Swisscanto Invest an ihrer Einschätzung fest, dass die Aktienmärkte der kleinen offenen Volkswirtschaften davon stärker belastet werden als der US-Markt.



Die Experten von Swisscanto Invest favorisieren deshalb weiterhin die Aktien Nordamerikas und erachten Japan, Australien, Großbritannien als weniger attraktiv. Da die Eurozone einen großen und derzeit noch robusten Binnenmarkt aufweise, würden die Experten sie etwas zuversichtlicher beurteilen. Aber selbst dort sei angesichts des hohen Leistungsbilanzüberschusses der Währungsgemeinschaft erkennbar, wie wichtig ein reibungslos funktionierender Außenhandel für die gegenwärtige Erholung sei.



Auf dem Rohölmarkt sei in erster Linie die Angebotsentwicklung preistreibend. Zahlreiche Ausfälle hätten den Preis für Brent-Rohöl im 1. Halbjahr zwischenzeitlich auf USD 80 pro Fass steigen lassen. Zwar sei im Juni im Rahmen des halbjährlichen Treffens der Organisation der Erdöl exportierenden Länder (OPEC) eine Produktionserhöhung beschlossen worden. Diese sei aber zu tief ausgefallen, um den Ölpreis nachhaltig zu dämpfen. Erst durch die Wiedereröffnung mehrerer Ölhäfen im Osten Libyens, die zuvor von international nicht anerkannten Ölgesellschaften kontrolliert worden seien, habe der Rohölpreis korrigiert.



Während der nächsten Monate erwarten die Experten von Swisscanto Invest aufgrund der anhaltend unsicheren Angebotssituation einen weiteren leichten Anstieg des Rohölpreises. Erstens könne es in Ländern wie Libyen, Venezuela und Nigeria zu weiteren Produktionsausfällen kommen, was in einem knappversorgten Markt den Preis nach oben drücke. Zweitens seien die USA entschlossen, den Iran zu sanktionieren. Damit stehe ein beträchtlicher Teil der Exporte des sechstgrößten Ölproduzenten auf dem Spiel. Auch werde sich die US-Regierung davor hüten, Ausnahmen im großen Stil zu gewähren. Ansonsten wären die Sanktionen nicht mehr als ein Lippenbekenntnis. (01.08.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach der synchronen Konjunkturerholung in den letzten Quartalen driftet die Wachstumsdynamik allmählich auseinander, so die Experten von Swisscanto Invest.Auf der einen Seite stünden die von den Steuersenkungen profitierenden USA, auf der anderen Seite Europa, Japan und China mit einer sich leicht abschwächenden Wachstumsdynamik. Auch wenn im schwelenden Handelsstreit erst wenige Zölle effektiv implementiert worden seien, habe der Konflikt eine Dynamik entwickelt, die sich nicht mehr so einfach stoppen lasse. Sollte sich der Handelskonflikt weiter verschärfen, dürften vor allem die Wachstumsprognosen für 2019 von den Konjunkturauguren nach unten revidiert werden. Der stärkere US-Dollar und höhere US-Zinsen hätten zu Kapitalabflüssen aus den Schwellenländern geführt und seien für Volkswirtschaften mit einer hohen Fremdwährungsverschuldung eine Belastung.Während in den USA die Zinsnormalisierung weitergehe, bleibe die Geldpolitik in der Eurozone und in Japan expansiv. China habe sogar jüngst damit begonnen, die geldpolitischen Zügel zu lockern. Der anhaltende Handelskonflikt begrenze das Aufwärtspotenzial bei den Renditen. Was die Aktienmärkte anbelange, stelle die handelspolitische Unsicherheit für die kleineren offenen Volkswirtschaften eine größere Belastung als für weniger exportabhängige Länder dar. Der US-Dollar habe aufgrund der starken US-Wirtschaft und der sich öffnenden Leitzinsschere weiterhin etwas Aufwärtspotenzial.