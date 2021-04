"Wir befürworten es jedoch nicht besonders, sich zu sehr auf makroökonomische Impulse wie Renditen oder Inflation zu konzentrieren, um mit Überzeugung in strukturell wachsende Trends zu investieren und robuste Portfolios zu konstruieren", beschreibe Alexander Roose die DPAM-Philosophie.



Als Beispiel nenne er das Immobilien-Segment. In der Vergangenheit habe der gesamte Immobiliensektor von einer steigenden Inflation durch höhere Mieten profitiert, da die Verträge in der Regel an den Verbraucherpreisindex gekoppelt seien. Die Voraussetzung dafür, dass dieser Mechanismus nachhaltig erhalten bleibe, sei, dass der Vermieter seine Preissetzungsmacht auf Dauer behalte. In einigen Nebensegmenten des Immobiliensektors wie Einkaufszentren oder Bürogebäuden habe sich das Kräfteverhältnis zwischen Vermietern und Mietern bereits zu Gunsten der Letzteren verschoben und mit COVID sogar noch beschleunigt.



Nur die besten Anlagen in diesen angeschlagenen Nebensegmenten des Immobiliensektors würden ihren Status als Inflationsabsicherung behalten. Daher sei es nicht sehr naheliegend, aus einer steigenden Inflation direkte Schlüsse für einen typischen Inflationsprofiteur zu ziehen, wie es vielleicht zunächst erscheine. Aus bilanzieller Sicht könnten steigende Zinsen das Portfolio eines Vermieters in Mitleidenschaft ziehen (z.B. Verletzung von Vertragsklauseln, erzwungener Verkauf von Vermögenswerten). Und das gelte insbesondere, wenn die zugrunde liegenden Vermögenswerte niedrig verzinst seien und hohe Beleihungsquoten aufweisen würden. Auswahl und Überzeugung seien wiederum entscheidend, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.



"Mit Blick auf das aktuelle Marktumfeld stellen wir fest, dass sich in der Kategorie der so genannten Aktien mit Anleihecharakter (Bond-Proxies) wie börsennotierte Immobiliengesellschaften, Versorger, Basiskonsumgüter oder große Pharmaunternehmen Ertragspotenzial abzeichnet", betone der CIO Fundamental Equity bei DPAM.



Auch wenn die Zinssätze ein entscheidender Top-Down-Einflussfaktor für die zukünftige Entwicklung eines bestimmten (Teil-)Sektors sein könnten, müssten auch andere wesentliche Einflussfaktoren berücksichtigt werden. Oft würden bei dieser Top-Down-Analyse die disruptiven Kräfte unterschätzt. Was auf lange Sicht zähle, sei die tatsächliche Fähigkeit eines Unternehmens oder Teilsektors, sich zu steigern und Shareholder Value zu schaffen, und nicht die wankelmütige Meinung der Anlegergemeinde über die kurzfristigen Aussichten.



Darüber hinaus werde die Langlebigkeit der Wertschöpfung von den Marktteilnehmern oft unterschätzt und sei somit eine Ursache von Marktineffizienz. Vorausgesetzt, dass sie zu angemessenen Bewertungskennzahlen gekauft würden, würden steigerungsfähige Unternehmen (also solche mit langfristigen Wachstumsperspektiven) über die Qualität verfügen, langfristig eine Outperformance zu erzielen. Außerdem könnten sie die Inflation aufgrund ihrer stärkeren Preisgestaltungsmacht und höheren Margen besser verkraften, während sie ihr Geschäft mit einem geringeren Fremdkapitaleinsatz führen würden.



"Bei der Steuerung der Portfolios in unterschiedlichen Marktsituationen und unter Berücksichtigung der heftigen Ausschläge an den Aktienmärkten in der Vergangenheit konzentrieren wir uns auf Elemente wie Liquidität, Inflation oder Zinssensitivität auf Portfolioebene, wie z.B. die Berücksichtigung von mehr "Quality-Value"-Ideen, da sie die Robustheit des Portfolios erhöhen können. Ein Barbell-Ansatz, der Unternehmen mit "gesundem Wachstum zu einem angemessenen Preis" und "günstigen, aber nicht defekten Geschäftsmodellen" berücksichtigt, ist im Portfoliokonstruktionsprozess zu jedem Zeitpunkt entscheidend", fasse Alexander Roose zusammen. (12.04.2021/ac/a/m)







Brüssel (www.aktiencheck.de) - Die Renditeentwicklung an den Anleihenmärkten hat in den vergangenen Wochen für Furore gesorgt, so die Experten von Degroof Petercam Asset Management (DPAM).Vor allem die US-Renditen seien ein Top-Thema und stünden eindeutig im Mittelpunkt des Interesses. Auch Aktienstrategen scheinen von einem einzigen Faktor wie hypnotisiert zu sein, nämlich der Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen, so die Experten von DPAM."Für den Moment haben die Aktienmärkte die Renditewende gut weggesteckt, da sich die finanziellen Bedingungen nicht verschärft haben, der Inflationsdruck gut eingedämmt ist und die Realrenditen komfortabel im negativen Bereich bleiben. Darüber hinaus haben Unternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks beeindruckende Ergebnisse für das vierte Quartal gemeldet", sage Alexander Roose, Chef-Aktienstratege bei DPAM. "Derzeit übertreffen die hervorragenden Wachstums- und Gewinnaussichten den Gegenwind, den ein höherer Diskontierungssatz auf die Aktienbewertungen ausübt, außer bei überbewerteten Aktien."Unter der Oberfläche hingegen habe sich eine frenetische Neuausrichtung des Marktes vollzogen. Die Aktienmarktteilnehmer scheinen dazu getrieben zu sein, entweder in Wachstums- oder Value-Faktoren zu investieren, mit sehr wenig Spielraum in der Mitte, so die Experten von DPAM. Sie würden einen Anlagehorizont verfolgen, der anscheinend nicht weiter als sechs Monate reiche. Darüber hinaus würden sie sich in die Abhängigkeit von den Maßnahmen und Worten der Zentralbanker begeben. All dies führe zu einem erratischen und volatilen Aktienmarktverhalten. Erschwerend kämen die Dominanz von ETFs, der zunehmende gehebelte und spekulative Handel und die in den vergangenen Wochen auftretenden positiven Korrelationen zwischen Anleihen und Aktien hinzu.Zugegeben, eine Art "Marktbereinigung" von Unternehmen, deren Generierung von freiem Cashflow weit in die Zukunft prognostiziert werde, sei längst überfällig und eine willkommene Entwicklung gewesen, auch vonseiten der Zentralbanken. Demgegenüber würden einige wertorientierte Sektoren überproportional von einem zyklischen Aufschwung profitieren - obwohl dies bereits gut eingepreist sei - und weniger unter einem höheren Diskontierungssatz leiden.