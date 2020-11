Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mit dem durch die China-Daten verursachten Rückenwind startete der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) freundlich in die neue Handelswoche, berichten die Analysten der Helaba.



Wie es scheine, seien die Aktienmärkte zudem immun gegenüber vielerlei, vermeintlich negativen Einflussfaktoren. Der STOXX 600 schicke sich an, mit dem aktuellen Kursplus ihn Höhe von 14 Prozent einen neuen November-Rekordwert hinzulegen. Die Wall Street habe in der vergangenen Woche mit 45 Milliarden Dollar den größten Mittelzufluss der Geschichte verzeichnet. Ungeachtet der Tatsache, dass die Märkte keineswegs als günstig bewertet bezeichnet werden könnten. Die zuletzt aufgekommenen Corona-Impfstoffhoffnungen seien grundsätzlich nachvollziehbar. Laut Expertenmeinungen werde es möglicherweise aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen, bis größere Erfolge zu verzeichnen seien. Insgesamt gelte es, zumindest aktuell, zu berücksichtigen, dass der bzw. die Impfstoffe die Zulassungshürden noch nicht übersprungen hätten. Andere Faktoren, wie durch Corona drohende Spätfolgen, beispielsweise für die Finanzbranche, gelte es bei der Risikobewertung ebenfalls zu berücksichtigen. Ob dies die Marktteilnehmer in einem angemessenen Umfang umsetzen würden, werde sich zeigen.



Die Annäherung an die Rekordstände der Aktienmärkte sowie die erwähnten Rekordzuflüsse würden die Frage aufwerfen, ob die Marktteilnehmer aktuell zu sorglos agieren würden. Von charttechnischer Seite sei zu konstatieren, dass mittlerweile die Trends auf allen Zeitebenen aufwärtsgerichtet seien. Bemerkenswert sei zudem, dass die 100- die 55-Tagelinie von unten nach oben durchgekreuzt habe. Die nächsten Widerstände seien bei 13.314, 13.340 und 13.460 Zählern zu finden. (17.11.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >