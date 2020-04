Der Halbleiterkonzern Infineon habe alle für die Übernahme der Cypress Semiconductor Corporation erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten. Infineon plane den Abschluss der Transaktion in den kommenden fünf Geschäftstagen, habe der Konzern weiter mitgeteilt. Infineon wolle mit dem 9 Mrd. EUR schweren Zukauf unter die zehn größten Chiphersteller der Welt aufsteigen.



Der Schweizer Augenheilkonzern Alcon kassiere die Prognose für 2020. Zur Eindämmung des Coronavirus hätten viele Länder Einschränkungen erlassen, die zum Aufschub von Augen-Behandlungen geführt hätten, habe Alcon mitgeteilt. Einen neuen Ausblick habe der Konzern nicht gegeben.



Der südkoreanische Technologiekonzern Samsung Electronics (ISIN US7960542030 / WKN 923086) rechne für Q1 mit einem Anstieg des konsolidierten Umsatzes auf rund 55 (52,4) Bio. Won. Der operative Gewinn solle bei ca. 6,4 (6,23) Bio. Won liegen, habe es geheißen. Die solide Nachfrage nach Speicherchips habe nach Unternehmensangaben geholfen, die Belastungen durch die Corona-Pandemie zu dämpfen, die dem Geschäft mit Smartphones und Fernsehgeräten zugesetzt hätten.



Hoffnungsvolle Zahlen zu der Ausbreitung des Coronavirus in Europa hätten beim Euro für eine Stärke gesorgt. Zusätzlich habe ein schwächerer USD geholfen.



Aktuell gebe es zwar noch keine weitere Entwicklung im Preiskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland, dennoch hätten die Ölpreise zunächst den Abgabedruck unterbrechen können. Zunächst. Denn im Laufe des Tages seien sie aufgrund von Konjunktursorgen wieder abgerutscht. Gold hingegen habe einen stabilen Tag erwischt. In einer relativ engen Range habe das Edelmetall etwas zugelegt. (08.04.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt ( DAX +2,75%, MDAX +2,01%, TecDAX +1,32%) hat der Hoffnungsmodus übernommen, so die Analysten der Nord LB.Nach dem beträchtlichen Plus zum Wochenstart sei es auch gestern den Dividendentiteln gelungen, erneut mit positiven Vorzeichen zu schließen. Die geringere Zahl der weltweit gemeldeten Neuinfektionen habe Mut gemacht. Die großen Kursverlierer der Crash-Phase hätten vorn gelegen: So habe sich z.B. MTU mit +5,45% an die DAX-Spitze gesetzt.Zunächst habe die Hoffnung auf eine Eindämmung des Coronavirus an der Wall Street ( Dow Jones -0,1%, S&P 500 -0,2%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -0,3%) für eine positive Stimmung gesorgt. Doch die anfänglichen kräftigen Kursgewinne seien abgebröckelt und ins Minus gedreht. Börsianer würden Zweifel an der Zuversicht der vergangenen Tage hegen. Nikkei 225 notiere aktuell bei 19.276,48 Punkten.