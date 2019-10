Ein in den USA für Mitte Oktober angesetzter Prozess um das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat sei nach Angaben des Bayer-Konzerns verschoben worden. Der eigentlich für den 15. Oktober vorgesehene Termin werde vertagt, habe es geheißen. Mediator Feinberg versuche, eine außergerichtliche Einigung zwischen Bayer und US-Klägern zu erreichen. Der Konzern sehe sich mit etwa 18.400 Klägern wegen der angeblich krebserregenden Wirkung des Unkrautvernichters konfrontiert.



Mercedes habe den Absatz im September um 10,4% auf 223.838 Einheiten gesteigert. Damit habe das beste dritte Quartal (+12,2% auf 590.514 Fahrzeuge) der Konzerngeschichte erzielt werden können. Von Januar bis September habe die Daimler-Tochter insgesamt 1,725 Mio. Fahrzeuge verkauft, ein Plus von 0,6% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Auch für das Gesamtjahr rechne Vertriebschefin Seeger mit einem leichten Anstieg der Verkäufe.



Dialog Semiconductor PLC (ISIN GB0059822006 / WKN 927200) übernehme den Chip-Entwickler Creative Chips. Mit der Akquisition wolle Dialog sich bei integrierten Schaltkreisen für industrielle Anwendungen (Internet of Things) verstärken. Dialog Semiconductor zahle zunächst 80 Mio. USD, bis zu 23 Mio. USD könnten dazukommen, wenn die Umsatzziele in den nächsten beiden Jahren erreicht würden.



Der Euro habe sich erneut nur wenig bewegt präsentiert. Die Reaktion auf die verschlechterten deutschen und europäischen Konjunkturdaten habe sich somit in engen Grenzen gehalten.



Die Akteure am Ölmarkt würden auf die in dieser Woche beginnenden erneuten Handelsgespräche zwischen den USA und China hoffen. Vor diesem Hintergrund sei es leicht bergauf gegangen. Gold habe wieder einmal mit der Marke von 1.500 USD je Feinunze gekämpft und damit zum Vortag leichter tendiert. (08.10.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX +0,70%, MDAX +0,32%, TecDAX +0,55%) ist freundlich in die neue Woche gestartet, so die Analysten der Nord LB.Als Begründung habe einmal mehr eine mögliche Annäherung im Handelskonflikt herhalten müssen. Eine positive Studie habe bei Wirecard für ein Kursplus von 2,70% gesorgt. Besser seien nur noch die Aktien der Lufthansa gewesen, die um 4,16% vorgerückt seien und damit die Freitagsverluste wettgemacht hätten. Bayer (+1,36%) hätten von der Hoffnung auf eine außergerichtliche Einigung beim nächsten Glyphosat-Prozess profitiert. OSRAM hätten nach der gescheiterten Übernahme durch ams 3,94% verloren.Die am Donnerstag in die nächste Runde gehenden Handelsgespräche hätten für Nervosität an der Wall Street ( Dow Jones -0,36%, S&P 500 -0,45%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -0,33%) gesorgt. ConocoPhillips wolle die Quartalsdividende deutlich anheben. Den Anlegern habe es gefallen: +2,06%. PayPal steige aus der geplanten Facebook -Währung Libra aus, die Aktie sei um 1,14% gesunken. Nikkei 225 notiere aktuell freundlicher bei 21.595 Punkten (+1,03%).