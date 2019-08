Der US-Finanzinvestor KKR habe sich bei Axel Springer in der weiteren Annahmefrist noch einmal 14,7% der Anteile gesichert und komme mit seinem Übernahmeangebot somit auf 42,5% der Springer-Aktien. Die weitere Annahmefrist sei am 21. August 2019 abgelaufen. Darüber hinaus habe KKR mitgeteilt, dass zusätzlich Vereinbarungen über den Erwerb von Axel-Springer-Aktien außerhalb des Übernahmeangebots entsprechend einem Anteil von etwa 1,04% des Grundkapitals abgeschlossen worden seien. Springer-CEO Döpfner habe von einem "starken Fundament für die geplante strategische Partnerschaft mit KKR" gesprochen. Vorbehaltlich der z.B. kartellrechtlichen Freigaben werde der Abschluss der Transaktion in den nächsten Monaten erwartet, habe es geheißen.



Der Wohnungsbaukonzern Vonovia kritisiere die Pläne für eine Mietobergrenze in Berlin und befürchte Auswirkungen auf seine Geschäfte. Sollten die Mietobergrenze als Teil des Mietendeckels umgesetzt werden, würden dies die Mieteinnahmen im Jahr 2020 mit 20 bis 25 Mio. EUR belasten, habe es geheißen. Das entspräche rund einem Prozent der Mieteinnahmen im Konzern.



Der US-Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb (+3,3%) bereite den Weg für die 74 Mrd. USD schwere Übernahme des Biotech-unternehmens Celgene (+3,2%) vor. Die Amerikaner würden das Schuppenflechte-Mittel Otezla von Celgene für 13,4 Mrd. USD an den Wettbewerber Amgen verkaufen. Von dem Schritt erhoffe sich Bristol-Myers grünes Licht von den Kartellbehörden für den Kauf von Celgene. Mit Otezla habe Celgene im vergangenen Jahr gut 1,6 Mrd. USD umgesetzt. Der Abschluss der Celgene-Übernahme wäre die größte je in der Pharmabranche getätigte Übernahme.



Der Euro sei trotz des schwachen ifo-Geschäftsklimaindex stabil geblieben.



Die Rohölpreise hätten sich von ihren frühen Verlusten erholt. Marktbeobachter hätten auf die jüngsten Aussagen des US-Präsidenten verwiesen. Dieser habe eine Fortsetzung der Handelsgespräche zwischen den USA und China in Aussicht gestellt. Der Goldpreis habe zwischenzeitlich ein neues Rekordhoch erklommen, sei letztlich jedoch ohne große Veränderungen im Vergleich zum Vortag geblieben. (27.08.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Gibt es doch noch Hoffnung auf eine friedliche Lösung im Handelskonflikt? Anleger geben sie nicht auf und ließen den deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,40%, TecDAX 0,0%) (Ausnahme der Index mittelgroßer Unternehmen ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 ) -0,16%) steigen, so die Analysten der Nord LB. Lufthansa sei (+2,67%) an der DAX-Spitze gewesen, nachdem ein jahrelanger Streit um ein Luftfrachtkartell mit der Bahn beigelegt worden sei.Anleger hätten an der Wall Street ( Dow Jones +1,1%, S&P-500 +1,1%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +1,3%) gern die von Trump gesandten Entspannungssignale in puncto Handelsstreit aufgenommen. Experten würden zwar vor allzu großen Erwartungen warnen, doch gestern habe der Optimismus unter den Marktteilnehmern überwogen. Gefragt gewesen seien Aktien, die in China absatzstark seien, z.B. Apple : +2% oder Intel : +2,5%. Nikkei 225 notiere freundlicher bei aktuell 20.474,82 Punkten.