Der Nikkei 225 sei bisher leicht angestiegen auf 22.304,11 Punkte.



Mit dem Start der Elektroauto-Offensive werde der chinesische Automarkt für VW (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) künftig noch bedeutender als heute. "Das wird in Richtung zwei Drittel gehen, ein höherer Anteil als heute bei den Autos mit Verbrennungsmotor, da sind es rund 50 Prozent", habe der neue Vorstand für Elektromobilität dem "Handelsblatt" gesagt.



Linde habe sowohl Nettogewinn wie operatives Ergebnis (1,08 Mrd. EUR +12%) kräftig steigern können und sei bestens für die Fusion mit seinem US-Konkurrenten Praxair aufgestellt, wenngleich Währungseffekte das Umsatzwachstum hätten schrumpfen lassen. Nach der Fusion solle nur noch die britische Linde plc. an der Börse notiert sein.



Facebook (ISIN US30303M1027 / WKN A1JWVX) habe für Q1 ein Nettoergebnis von fast 5 Mrd. USD gemeldet, was einem Plus von 63% entspreche. 2,2 Mrd. Nutzer monatlich bedeute eine Steigerung von 13%. Für seinen Messenger-Dienst WhatsApp wolle Facebook das Mindestalter der Nutzer in Europa von 13 auf 16 Jahre heraufsetzen. Wie das Alter allerdings überprüft werden solle, sei unklar, weil WhatsApp nur wenige Daten seiner Nutzer kenne.



Der Kurs der europäischen Währung sei am Mittwoch unter 1,22 USD gesunken. Die EZB habe am Nachmittag den Referenzkurs auf 1,2185 USD (Dienstag: 1,2213 USD) festgelegt.



Die Ölpreise hätten sich am Mittwoch zunächst nur wenig verändert - ein Fass der Nordseesorte Brent habe gegen Mittag 73,82 USD gekostet, später sogar über 75,5 USD, was den höchsten Stand seit Ende 2014 bedeutet habe. Gewinnmitnahmen hätten den Preis schließlich wieder auf immerhin ordentliche 74 USD gedrückt. Der Goldpreis habe zur Wochenmitte wieder geringfügig nachgegeben. (26.04.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Ladehemmung am deutschen Aktienmarkt ( DAX -1,25%, MDAX -1,81%, TecDAX -2,29%), so die Analysten der Nord LB.Der DAX verliere rund 130 Punkte, auch die anderen Indices seien mit gerutscht. Linde habe den Leitindex angeführt (+3,85%) und nur zwei weitere Werte hätten sich im grünen Bereich behaupten können ( Henkel und Infineon ); Lufthansa habe mit -3,36% am Ende der 27 Verlierer gestanden.Nach einer Gewinnwarnung bei OSRAM , der zufolge man nun im laufenden Geschäftsjahr nur noch mit einer Umsatzsteigerung von 3 bis 5% (statt bislang 5,5 bis 7,5%) rechne, seien bei der Aktie des Lichttechnik-Konzerns die Lichter ausgegangen - sie habe mehr als 17% verloren und habe zum Börsenschluss das Ende des MDAX markiert. Dow Jones +0,25%, S&P-500 +0,2%, Nasdaq -0,1%) gebremst, wenngleich die Indices teilweise Boden hätten gut machen können. Nach guten Q1-Zahlen sei Boeing um 4,19% an die Dow-Spitze gestanden. Die rote Laterne habe General Electric mit Verlusten in etwa der gleichen Höhe (-4,29%) gehalten.