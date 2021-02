Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ein Großteil der weltweit führenden Indices notieren in der Nähe von Rekordmarken oder wie beispielsweise der Nikkei (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) auf einem 30-Jahreshoch, so die Analysten der Helaba.



Beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei dieses ebenfalls in greifbarer Nähe, wenngleich es in diesem Zusammenhang bemerkenswert sei, dass lediglich vier Aktien weniger als drei Prozent von ihren 52-Wochenhochs entfernt seien. Würde die Abstandbetrachtung auf rund fünf Prozent erweitert, wären es immerhin neun Papiere. Insgesamt würden die größer werdenden Kursausschläge verdeutlichen, dass die Risikoaversion unter den Marktteilnehmern tendenziell zunehme. Im Gegensatz dazu gebe es Aussagen von Vermögensmanagern, dass sie für die Konjunkturaussichten und die Aktienmärkte so bullish seien, wie niemals zuvor. Unterstelle man, dass diese Haltung auf mehrere Adressen zutreffe, könnte dies sogar als Kontra-Indikation verstanden werden. Insgesamt sollten auch die zuletzt anziehenden Zinsen und die steigenden Rohstoffwerte nicht außer Acht bleiben. Getreu dem Motto, der Markt habe immer Recht, erscheine es ratsam, eine klar ausgeprägte Impulsbewegung (mit Schlusskursen ober- bzw. unterhalb markanter Level) abzuwarten, um einen Hinweis auf die derzeitige Verteilung der Marktkräfte zu bekommen.



Die Handelsrange mit der unteren Begrenzung bei 13.830 Zählern sei gestern nur kurzfristig unterschritten worden und stelle damit noch immer eine wichtige Marke dar. Gleiches sei auch auf die umkämpfte 21-Tagelinie (13.908) zutreffend. Die bei 13.752 Punkten verlaufende 55-Tagelinie solle nicht unerwähnt bleiben. Auf der Oberseite sei ein Multi-Regressionsband bei 13.995 als erster, markanter Widerstand zu finden, bevor die Marken bei 14.035 und 14.095 Zählern relevant würden. Darüber entstehe Raum bis zum Allzeithoch. (25.02.2021/ac/a/m)

